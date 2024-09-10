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"Деньги некуда девать". Оборонные компании получат рекордную прибыль

"Деньги некуда девать". Оборонные компании получат рекордную прибыль - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Деньги некуда девать". Оборонные компании получат рекордную прибыль

Крупные оборонные подрядчики США и мира рассчитывают на неожиданную прибыль от исторического количества заказов на оружие. Такие ожидания можно объяснить... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T08:00+0300

2024-09-10T08:00+0300

2024-09-10T08:00+0300

вооружения

мнения аналитиков

расходы на оборону

впк

оборонные компании

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Крупные оборонные подрядчики США и мира рассчитывают на неожиданную прибыль от исторического количества заказов на оружие. Такие ожидания можно объяснить сочетанием увеличения государственных расходов на оборону, технологических достижений, глобального спроса на оборонную продукцию и услуги, долгосрочных контрактов и диверсификации услуг.Оборонные подрядчики обычно получают деньги в течение нескольких лет, пока оружие доставляют партиями к покупателю. Однако исторический бум контрактов уже вызывает вопросы относительно того, как эти компании будут использовать неожиданные средстваОжидается, что пять крупных оборонных подрядчиков из США заработают 26 миллиардов долларов к концу 2026 года, что более чем вдвое больше, чем они заработали в 2021 году, сообщает Times. Однако это не включает Boeing, поскольку компания в последнее время столкнулась с проблемами и в первую очередь фокусируется на гражданских аэрокосмических проектах.Оборонные подрядчики США также получили минимум 13 миллиардов долларов после выделения властями страны очередного транша на производство оружия для Украины, Израиля и Тайваня, сообщает Times. Всего США потратили более 70 миллиардов долларов на военную помощь Украине с 2022 года.Компаниям обычно не нравится держать на своих балансах большие суммы наличных, так что же им делать со всеми этими деньгами? Выкуп акций и дивиденды – самые распространенные способы. Промышленность может активизировать обратный выкуп акций, поскольку возможности для крупных слияний и поглощений ограничены. Оборонные акции, как правило, не пользуются спросом, как технологические, но предлагают предсказуемую и стабильную доходность. Они склонны ориентироваться на то, что происходит в Вашингтоне, а не на циклическое движение экономики, и могут предложить сочетание медленного, но устойчивого роста и дохода для портфеля. Благодаря длительным срокам заключения государственных контрактов они могут обеспечить предсказуемый доход на долгое время в будущем.Компании уже направили миллиарды долларов на обратный выкуп акций до недавнего потока новых заказов. Согласно данным Bank of America, прошлый год был самым сильным по выкупу акций аэрокосмическими и оборонными компаниями как в США, так и в Европе за последние пять лет, хотя уровни остаются намного ниже, чем в других секторах. Lockheed Martin и RTX выкупили акции на сумму около 19 миллиардов долларов в прошлом году. В Европе BAE Systems этим летом завершила трехлетнюю программу обратного выкупа на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов и сразу же приступила к дальнейшему выкупу на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов. Крупные выкупы, осуществляемые подрядчиками из США, уже вызвали критику со стороны некоторых законодателей, которые усомнились в том, достаточно ли компании инвестируют в новые объекты и производство. Руководители настаивают на том, что они увеличивают капитальные расходы, даже возвращая деньги инвесторам.Тем временем, у большинства крупных компаний есть пространство и возможности для развития, им есть, во что инвестировать. Рассмотрим их подробнее.Lockheed Martin является крупнейшим подрядчиком с точки зрения доходов от обороны — Boeing и Raytheon получают большую часть продаж от предприятий, не связанных с обороной, - и генеральным подрядчиком некоторых крупнейших проектов Пентагона. Ее флагманской программой является совместный ударный истребитель F-35, объем продаж которого, как ожидается, превысит 1 триллион долларов как США, так и их союзникам в течение его жизненного цикла.Lockheed Martin – это крупный производитель ракет и систем противоракетной обороны, у него доминирующая франшиза на вертолеты и быстрорастущий космический бизнес.У Raytheon нет масштабной фирменной программы, подобной бомбардировщику или военному кораблю, но она производит электронику и высокотехнологичные датчики, которые входят во многие из этих систем. Ее ракетные системы, включая батареи Patriot defense, являются одними из лучших в мире, и она поставляет датчики и другое оборудование разведывательному сообществу.Благодаря слиянию в 2020 году с United Technologies Raytheon владеет широким портфелем аэрокосмических предприятий, включая Pratt & Whitney engines и Collins Aerospace. Сочетание доходов от обороны и коммерческих операций означает, что Raytheon не слишком зависит ни от Пентагона, ни от коммерческих авиакомпаний.Boeing наиболее известен своей империей коммерческих реактивных самолетов, а на долю обороны приходится менее трети от общего объема продаж. Но этого все равно достаточно, чтобы отнести компанию к числу крупнейших оборонных подрядчиков.Как и следовало ожидать, большая часть оборонного портфеля Boeing ориентирована на авиацию. Boeing располагает обширным портфелем самолетов и вертолетов, находящихся на вооружении, включая F / A-18 Super Hornet, истребитель F-15, вертолет Apache и ряд самолетов наблюдения и поддержки.Northrop Grumman. Фирменными программами компании являются ее бомбардировщики, включая оригинальный бомбардировщик-невидимку и готовящийся к выпуску B-21. Компания также производит важные подсистемы для F-35 и других самолетов.Программа B-21 обойдется в 80 миллиардов долларов за весь срок ее эксплуатации, и Northrop Grumman также является ведущим подрядчиком запланированного девятизначного капитального ремонта устаревающего арсенала межконтинентальных баллистических ракет страны.General Dynamics обладает впечатляющим портфелем оборонной продукции. Компания является основным поставщиком танков и тяжелой наземной техники для правительства США, а также владеет рядом верфей, на которых производятся эсминцы и атомные подводные лодки. Но в последние годы компания демонстрировала низкие показатели по причинам, которые не имеют ничего общего с обороной.General Dynamics также владеет компанией Gulfstream, одним из крупнейших в мире производителей бизнес-джетов. Эта часть бизнеса так и не оправилась от рецессии 2008-2009 годов, что сказалось на результатах и сделало General Dynamics отстающей по сравнению со своими коллегами, более ориентированными на оборону.Автор - Мария Семенова, исследователь Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

https://1prime.ru/20240902/investitsii-851270731.html

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Мария Семенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851444391_0:160:961:1120_100x100_80_0_0_bb29ad41a6e4cc0063560e6bd04f776c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Мария Семенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851444391_0:160:961:1120_100x100_80_0_0_bb29ad41a6e4cc0063560e6bd04f776c.jpg

мнения аналитиков, расходы на оборону, впк, оборонные компании