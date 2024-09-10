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Кассация оставила в силе отсрочку "Ангстрему" для выплаты ВЭБу

Кассация оставила в силе отсрочку "Ангстрему" для выплаты ВЭБу - 10.09.2024, ПРАЙМ

Кассация оставила в силе отсрочку "Ангстрему" для выплаты ВЭБу

Арбитражный суд Московского округа согласился с апелляционным судом, который предоставил производителю микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград) отсрочку на... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:37+0300

2024-09-10T18:37+0300

2024-09-10T18:37+0300

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с апелляционным судом, который предоставил производителю микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград) отсрочку на три года для исполнения решения суда о взыскании с него более 17,8 миллиарда рублей в пользу госкорпорации ВЭБ. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу ВЭБа на вынесенное в мае постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционная инстанция тогда отменила определение нижестоящего арбитражного суда Москвы, который отказался предоставлять отсрочку, поскольку "само по себе отсутствие средств на погашение задолженности не может являться основанием для предоставления рассрочки или отсрочки". Апелляционный суд принял во внимание доводы АО "Ангстрем" о том, что принудительное взыскание задолженности приведет к срыву выполнения гособоронзаказа. Кроме того, отметил суд, Минпромторг выделил предприятию около 717 миллионов рублей субсидии, и "Ангстрем" приобретает 51 единицу оборудования для модернизации и расширения производства, что позволит нарастить выпуск продукции в четыре раза по сравнению с 2023 годом с ростом выручки до 5,5 миллиарда рублей и это "позволит начать удовлетворять требования кредиторов". В январе 2012 года АО "Ангстрем", подконтрольное экс-министру связи РФ Леониду Рейману, выступило поручителем основного заемщика АО "Ангстрем-Т", другой компании Реймана, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года. Кредит был выдан ВЭБом на строительство в Зеленограде завода "по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм". Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 года по заявлению ВЭБа был признан банкротом. На февраль 2023 года задолженность "Ангстрем-Т" с учетом частичного погашения составляла около 93,8 миллиарда рублей. На эту сумму ВЭБ начислил так называемые мораторные проценты в размере около 24,7 миллиарда рублей, которые и потребовал взыскать с поручителя в этом процессе. Суды удовлетворили иск частично, так как установили, что для мораторных процентов за период с 19 марта 2019 по 13 марта 2020 года истек трехлетний срок исковой давности. В параллельном процессе суды по иску ВЭБа взыскали с АО "Ангстрем" более 1,3 миллиарда евро задолженности по этому же договору кредитной линии 2008 года. В том деле должнику также предоставлена трехлетняя отсрочка. Тем временем в 2018 году ВЭБ купил 100% АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, завод ангстрем-т, вэб