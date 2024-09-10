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Онлайн-конструктор сайтов Wix будет блокировать аккаунты россиян

Онлайн-конструктор сайтов Wix будет блокировать аккаунты россиян - 10.09.2024, ПРАЙМ

Онлайн-конструктор сайтов Wix будет блокировать аккаунты россиян

Зарубежный онлайн-конструктор сайтов Wix ограничит доступ для россиян и начнет блокировать их аккаунты с 12 сентября, сообщил сервис на своем сайте. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:25+0300

2024-09-10T09:25+0300

2024-09-10T09:25+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Зарубежный онлайн-конструктор сайтов Wix ограничит доступ для россиян и начнет блокировать их аккаунты с 12 сентября, сообщил сервис на своем сайте. "В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам", - говорится в сообщении. Отмечается, что сервис перестанет работать для россиян как с бесплатными, так и премиум-аккаунтами. После блокировки аккаунта все сайты, принадлежащие его владельцу, будут сняты с публикации и недоступны к просмотру. Там добавили, что во избежание блокировки пользователь может перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. "Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев", - пояснили в сервисе.

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