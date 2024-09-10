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Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева

Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева - 10.09.2024, ПРАЙМ

Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева

экс-глава Минфина финансов России, бывший президент — председатель правления ВТБ 24 и ФК "Открытие" Михаил Задорнов. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:21+0300

2024-09-10T09:21+0300

2024-09-10T09:22+0300

экономика

перегрев

россия

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российская экономика в настоящее время перегрета, пишет для своей колонки в "Известиях" экс-глава Минфина финансов России, бывший президент — председатель правления ВТБ 24 и ФК "Открытие" Михаил Задорнов.По его словам, рост военных расходов привел к увеличению оборонных трат до 7% ВВП. Оборонные заказы стимулируют спрос на товары и услуги, что вызывает инфляцию издержек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции и сокращение трудовых ресурсов в невоенном секторе увеличивают зарплаты и, соответственно, цены на товары.Экспорт и импорт формально восстанавливаются, но в физических объемах импорт, по оценке Задорнова, упал на 15%.Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику для сдерживания спроса, при этом за инвестиционные потребности компаний переживать не стоит, считает автор. Две трети инвестиций в российскую экономику осуществляются за счет собственных средств предприятий.За минувшие годы Россия полностью изменила своих основных торговых партнеров, теперь 80% торговли приходится на Китай, Турцию, Индию и страны ЕАЭС. Примерно половина из накопленных в стране прямых иностранных инвестиций на 300 миллиардов долларов были выведены из страны, особенно это касается потребительского сектора.Экспортная структура не претерпела значительных изменений, но доля нефтегазовых доходов бюджета в 2023–2024-м даже выросла по сравнению с 2021 годом.Автор указывает на необходимость замены импортируемых технологий на собственные. Сейчас ведущие экономики переходят на новые технологические платформы, такие как возобновляемые источники энергии и искусственный интеллект.Кроме того, по его словам, неизбежна переориентация потребления на внутренний рынок, что стимулирует, в частности, рост туризма и индустрии гостеприимства.

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перегрев, россия