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Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева
Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева - 10.09.2024, ПРАЙМ
Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева
экс-глава Минфина финансов России, бывший президент — председатель правления ВТБ 24 и ФК "Открытие" Михаил Задорнов. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:21+0300
2024-09-10T09:22+0300
экономика
перегрев
россия
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российская экономика в настоящее время перегрета, пишет для своей колонки в "Известиях" экс-глава Минфина финансов России, бывший президент — председатель правления ВТБ 24 и ФК "Открытие" Михаил Задорнов.По его словам, рост военных расходов привел к увеличению оборонных трат до 7% ВВП. Оборонные заказы стимулируют спрос на товары и услуги, что вызывает инфляцию издержек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции и сокращение трудовых ресурсов в невоенном секторе увеличивают зарплаты и, соответственно, цены на товары.Экспорт и импорт формально восстанавливаются, но в физических объемах импорт, по оценке Задорнова, упал на 15%.Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику для сдерживания спроса, при этом за инвестиционные потребности компаний переживать не стоит, считает автор. Две трети инвестиций в российскую экономику осуществляются за счет собственных средств предприятий.За минувшие годы Россия полностью изменила своих основных торговых партнеров, теперь 80% торговли приходится на Китай, Турцию, Индию и страны ЕАЭС. Примерно половина из накопленных в стране прямых иностранных инвестиций на 300 миллиардов долларов были выведены из страны, особенно это касается потребительского сектора.Экспортная структура не претерпела значительных изменений, но доля нефтегазовых доходов бюджета в 2023–2024-м даже выросла по сравнению с 2021 годом.Автор указывает на необходимость замены импортируемых технологий на собственные. Сейчас ведущие экономики переходят на новые технологические платформы, такие как возобновляемые источники энергии и искусственный интеллект.Кроме того, по его словам, неизбежна переориентация потребления на внутренний рынок, что стимулирует, в частности, рост туризма и индустрии гостеприимства.
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перегрев, россия
Экономика, перегрев, РОССИЯ
09:21 10.09.2024 (обновлено: 09:22 10.09.2024)
 
Задорнов рассказал о трансформации экономики России в условиях перегрева

Задорнов: российская экономика сейчас перегрета и испытывает трансформацию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российская экономика в настоящее время перегрета, пишет для своей колонки в "Известиях" экс-глава Минфина финансов России, бывший президент — председатель правления ВТБ 24 и ФК "Открытие" Михаил Задорнов.
По его словам, рост военных расходов привел к увеличению оборонных трат до 7% ВВП. Оборонные заказы стимулируют спрос на товары и услуги, что вызывает инфляцию издержек.
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Санкции и сокращение трудовых ресурсов в невоенном секторе увеличивают зарплаты и, соответственно, цены на товары.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Экономика России прошла пик перегрева, считает Греф
5 сентября, 07:12
Экспорт и импорт формально восстанавливаются, но в физических объемах импорт, по оценке Задорнова, упал на 15%.
Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику для сдерживания спроса, при этом за инвестиционные потребности компаний переживать не стоит, считает автор. Две трети инвестиций в российскую экономику осуществляются за счет собственных средств предприятий.
За минувшие годы Россия полностью изменила своих основных торговых партнеров, теперь 80% торговли приходится на Китай, Турцию, Индию и страны ЕАЭС. Примерно половина из накопленных в стране прямых иностранных инвестиций на 300 миллиардов долларов были выведены из страны, особенно это касается потребительского сектора.
Экспортная структура не претерпела значительных изменений, но доля нефтегазовых доходов бюджета в 2023–2024-м даже выросла по сравнению с 2021 годом.
Автор указывает на необходимость замены импортируемых технологий на собственные. Сейчас ведущие экономики переходят на новые технологические платформы, такие как возобновляемые источники энергии и искусственный интеллект.
Кроме того, по его словам, неизбежна переориентация потребления на внутренний рынок, что стимулирует, в частности, рост туризма и индустрии гостеприимства.
 
ЭкономикаперегревРОССИЯ
 
 
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