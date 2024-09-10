https://1prime.ru/20240910/zapad-851490966.html

"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

В случае победы России в украинском конфликте произойдет подрыв репутации Запада, возрастет роль БРИКС на международной арене. Если же Запад пойдет на прямой... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T23:49+0300

2024-09-10T23:49+0300

2024-09-10T23:49+0300

политика

сша

запад

россия

поддержка украины

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В случае победы России в украинском конфликте произойдет подрыв репутации Запада, возрастет роль БРИКС на международной арене. Если же Запад пойдет на прямой конфликт с Москвой, то это лишь подорвет его интересы. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Он отметил, что военная победа России в украинском конфликте сейчас вполне возможна. По мнению Дэвиса, эта победа окажет существенное влияние на имидж Москвы и вызовет желание у еще большего числа государств присоединиться к БРИКС, чтобы попрощаться с западным миром. В связи с этим Запад будет выглядеть в глазах других стран слабее и ненадежнее, что уже наблюдается на Глобальном Юге, добавил он.Дэвис подчеркнул, что стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада."Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — пояснил он и напомнил об опасности ядерной эскалации.В МИД России ранее заявили, что Вашингтон, вооружая Киев и рассматривая возможность использования дальнобойного оружия американского производства для ударов вглубь территории РФ, толкают Украину к совершению провокаций, которые чреваты риском расширения конфликта.

https://1prime.ru/20240910/ukraina-851467754.html

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сша, запад, россия, поддержка украины