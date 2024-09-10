Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240910/zapad-851490966.html
"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
В случае победы России в украинском конфликте произойдет подрыв репутации Запада, возрастет роль БРИКС на международной арене. Если же Запад пойдет на прямой... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T23:49+0300
2024-09-10T23:49+0300
политика
сша
запад
россия
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В случае победы России в украинском конфликте произойдет подрыв репутации Запада, возрастет роль БРИКС на международной арене. Если же Запад пойдет на прямой конфликт с Москвой, то это лишь подорвет его интересы. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Он отметил, что военная победа России в украинском конфликте сейчас вполне возможна. По мнению Дэвиса, эта победа окажет существенное влияние на имидж Москвы и вызовет желание у еще большего числа государств присоединиться к БРИКС, чтобы попрощаться с западным миром. В связи с этим Запад будет выглядеть в глазах других стран слабее и ненадежнее, что уже наблюдается на Глобальном Юге, добавил он.Дэвис подчеркнул, что стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада."Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — пояснил он и напомнил об опасности ядерной эскалации.В МИД России ранее заявили, что Вашингтон, вооружая Киев и рассматривая возможность использования дальнобойного оружия американского производства для ударов вглубь территории РФ, толкают Украину к совершению провокаций, которые чреваты риском расширения конфликта.
https://1prime.ru/20240910/ukraina-851467754.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, запад, россия, поддержка украины
Политика, США, ЗАПАД, РОССИЯ, поддержка Украины
23:49 10.09.2024
 
"Больший ущерб". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

Дэвис: победа России в украинском конфликте сильно навредит репутации Запада

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен ПРАЙМ. В случае победы России в украинском конфликте произойдет подрыв репутации Запада, возрастет роль БРИКС на международной арене. Если же Запад пойдет на прямой конфликт с Москвой, то это лишь подорвет его интересы. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Он отметил, что военная победа России в украинском конфликте сейчас вполне возможна. По мнению Дэвиса, эта победа окажет существенное влияние на имидж Москвы и вызовет желание у еще большего числа государств присоединиться к БРИКС, чтобы попрощаться с западным миром. В связи с этим Запад будет выглядеть в глазах других стран слабее и ненадежнее, что уже наблюдается на Глобальном Юге, добавил он.
Дэвис подчеркнул, что стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада.
"Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — пояснил он и напомнил об опасности ядерной эскалации.
В МИД России ранее заявили, что Вашингтон, вооружая Киев и рассматривая возможность использования дальнобойного оружия американского производства для ударов вглубь территории РФ, толкают Украину к совершению провокаций, которые чреваты риском расширения конфликта.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине
Вчера, 08:34
 
ПолитикаСШАЗАПАДРОССИЯподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала