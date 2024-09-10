https://1prime.ru/20240910/zarplaty--851456161.html
Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре
Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре - 10.09.2024, ПРАЙМ
Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре
Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится – повышение получат около двух миллионов человек, рассказала... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T02:02+0300
2024-09-10T02:02+0300
2024-09-10T02:02+0300
повышение зарплаты
индексация зарплаты
бюджетники
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ученые
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людмила иванова-швец
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится – повышение получат около двух миллионов человек, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По распоряжению правительства с первого октября на 5,1 процента повысят оплату труда тем сотрудникам, у кого работодателем является государство, а организация финансируется из федерального бюджета.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПовышение было запланировано в законе от 05.12.2022 " О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". В 2024 году на индексацию зарплат бюджетникам направят 359 миллиардов рублей.По словам эксперта, повышение зарплат коснется работников вузов и школ, медицинской и научной сферы, федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.Вместе с ними индексируют зарплату и сотрудникам, не считающимся госслужащими (например, водителям), а также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур. В целом федеральных бюджетников набирается немало – около двух миллионов человек.“Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату”, - напомнила экономист.В частных структурах зарплаты тоже индексируют, но без привязки к установленному государством графику. Это обязаны делать предприятия любой формы собственности и это должно быть закреплено во внутренних локальных документах.Повышение зарплат с целью удержать и привлечь работников – совсем другой процесс, не имеющий ничего общего с индексацией. Это может происходить в соответствии с тенденциями рынка, для всех или только для отдельных сотрудников. Здесь нет четко установленных параметров, но, по мнению экспертов, продолжится рост в секторе высоких технологий. Из-за дефицита кадров будет вынуждено поднимать зарплату сельское хозяйство. Кроме того, рост зарплат будет наблюдаться по отдельным специальностям: инженеры, монтажники электронных плат, химики, фармацевты.
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повышение зарплаты, индексация зарплаты, бюджетники, вузы, школы, медики, ученые, россия, людмила иванова-швец, эксклюзив
повышение зарплаты, индексация зарплаты, бюджетники, вузы, школы, медики, ученые, РОССИЯ, Людмила Иванова-Швец, Эксклюзив
Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре
Доцент Иванова-Швец: в октябре зарплаты повысят двум миллионам россиян
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится – повышение получат около двух миллионов человек, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По распоряжению правительства с первого октября на 5,1 процента повысят оплату труда тем сотрудникам, у кого работодателем является государство, а организация финансируется из федерального бюджета.
Повышение было запланировано в законе от 05.12.2022 " О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". В 2024 году на индексацию зарплат бюджетникам направят 359 миллиардов рублей.
По словам эксперта, повышение зарплат коснется работников вузов и школ, медицинской и научной сферы, федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Вместе с ними индексируют зарплату и сотрудникам, не считающимся госслужащими (например, водителям), а также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур. В целом федеральных бюджетников набирается немало – около двух миллионов человек.
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“Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату”, - напомнила экономист.
В частных структурах зарплаты тоже индексируют, но без привязки к установленному государством графику. Это обязаны делать предприятия любой формы собственности и это должно быть закреплено во внутренних локальных документах.
Повышение зарплат с целью удержать и привлечь работников – совсем другой процесс, не имеющий ничего общего с индексацией. Это может происходить в соответствии с тенденциями рынка, для всех или только для отдельных сотрудников. Здесь нет четко установленных параметров, но, по мнению экспертов, продолжится рост в секторе высоких технологий. Из-за дефицита кадров будет вынуждено поднимать зарплату сельское хозяйство. Кроме того, рост зарплат будет наблюдаться по отдельным специальностям: инженеры, монтажники электронных плат, химики, фармацевты.
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