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Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре

Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре - 10.09.2024, ПРАЙМ

Счет на миллиарды. Кому повысят зарплату в октябре

Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится – повышение получат около двух миллионов человек, рассказала... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T02:02+0300

2024-09-10T02:02+0300

2024-09-10T02:02+0300

повышение зарплаты

индексация зарплаты

бюджетники

вузы

школы

медики

ученые

россия

людмила иванова-швец

эксклюзив

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится – повышение получат около двух миллионов человек, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По распоряжению правительства с первого октября на 5,1 процента повысят оплату труда тем сотрудникам, у кого работодателем является государство, а организация финансируется из федерального бюджета.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПовышение было запланировано в законе от 05.12.2022 " О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". В 2024 году на индексацию зарплат бюджетникам направят 359 миллиардов рублей.По словам эксперта, повышение зарплат коснется работников вузов и школ, медицинской и научной сферы, федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.Вместе с ними индексируют зарплату и сотрудникам, не считающимся госслужащими (например, водителям), а также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур. В целом федеральных бюджетников набирается немало – около двух миллионов человек.“Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату”, - напомнила экономист.В частных структурах зарплаты тоже индексируют, но без привязки к установленному государством графику. Это обязаны делать предприятия любой формы собственности и это должно быть закреплено во внутренних локальных документах.Повышение зарплат с целью удержать и привлечь работников – совсем другой процесс, не имеющий ничего общего с индексацией. Это может происходить в соответствии с тенденциями рынка, для всех или только для отдельных сотрудников. Здесь нет четко установленных параметров, но, по мнению экспертов, продолжится рост в секторе высоких технологий. Из-за дефицита кадров будет вынуждено поднимать зарплату сельское хозяйство. Кроме того, рост зарплат будет наблюдаться по отдельным специальностям: инженеры, монтажники электронных плат, химики, фармацевты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

повышение зарплаты, индексация зарплаты, бюджетники, вузы, школы, медики, ученые, россия, людмила иванова-швец, эксклюзив