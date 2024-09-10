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Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной - 10.09.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной
В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T06:30+0300
2024-09-10T06:30+0300
экономика
джанет йеллен
жилье
доступность
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.Как подчеркнула глава Минфина, "жилье - это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом".Она призвала руководство Соединенных Штатов использовать для решения проблемы с доступностью жилья все имеющиеся возможности и предложила Конгрессу США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.
https://1prime.ru/20240909/minfin-851458147.html
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джанет йеллен, жилье, доступность
Экономика, Джанет Йеллен, жилье, Доступность
06:30 10.09.2024
 
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной

Йеллен: США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.
Как подчеркнула глава Минфина, "жилье - это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом".
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Она призвала руководство Соединенных Штатов использовать для решения проблемы с доступностью жилья все имеющиеся возможности и предложила Конгрессу США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.
 
ЭкономикаДжанет ЙелленжильеДоступность
 
 
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