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Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной

Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной - 10.09.2024, ПРАЙМ

Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной

В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T06:30+0300

2024-09-10T06:30+0300

2024-09-10T06:30+0300

экономика

джанет йеллен

жилье

доступность

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.Как подчеркнула глава Минфина, "жилье - это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом".Она призвала руководство Соединенных Штатов использовать для решения проблемы с доступностью жилья все имеющиеся возможности и предложила Конгрессу США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.

https://1prime.ru/20240909/minfin-851458147.html

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джанет йеллен, жилье, доступность