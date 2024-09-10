https://1prime.ru/20240910/zhile-851465742.html
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной - 10.09.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной
В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T06:30+0300
2024-09-10T06:30+0300
2024-09-10T06:30+0300
экономика
джанет йеллен
жилье
доступность
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/12/841371241_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_81f2feabe30ecac3cd71c89a78fe215a.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.Как подчеркнула глава Минфина, "жилье - это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом".Она призвала руководство Соединенных Штатов использовать для решения проблемы с доступностью жилья все имеющиеся возможности и предложила Конгрессу США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.
https://1prime.ru/20240909/minfin-851458147.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/12/841371241_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_a9ce3031d4589e31cbfc1c06c2577aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанет йеллен, жилье, доступность
Экономика, Джанет Йеллен, жилье, Доступность
Глава Минфина США сообщила об "огромной проблеме", нависшей над страной
Йеллен: США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла серьезная проблема в связи с отсутствием доступного жилья, заявила в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.
Как подчеркнула глава Минфина, "жилье - это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом".
В Минфине оценили исполнение расходов бюджета РФ на нацпроекты
Она призвала руководство Соединенных Штатов использовать для решения проблемы с доступностью жилья все имеющиеся возможности и предложила Конгрессу США принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.