https://1prime.ru/20240910/zhukovskiy-851490297.html

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме - 10.09.2024, ПРАЙМ

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме

Подмосковный аэропорт "Жуковский" вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T21:22+0300

2024-09-10T21:22+0300

2024-09-10T21:22+0300

происшествия

россия

жуковский

задержки рейсов

https://cdnn.1prime.ru/img/82572/98/825729863_0:0:3249:1827_1920x0_80_0_0_25b21749f53fd426ea50695a5636df1e.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подмосковный аэропорт "Жуковский" вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили РИА Новости, что осколки сбитого беспилотника упали в ночь на вторник на территории авиагавани, при этом жертв и пострадавших нет. Согласно сообщению, международный аэропорт "Жуковский" во вторник возобновил работу в штатном режиме. Он начал принимать и выпускать рейсы в 21:00.Отмечается, что аэропортовые службы работают в штатном режиме, открыта регистрация пассажиров.

https://1prime.ru/20240910/alfastrakhovanie-851478919.html

жуковский

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жуковский, задержки рейсов