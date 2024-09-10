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Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме - 10.09.2024, ПРАЙМ
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме
Подмосковный аэропорт "Жуковский" вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T21:22+0300
2024-09-10T21:22+0300
2024-09-10T21:22+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подмосковный аэропорт "Жуковский" вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили РИА Новости, что осколки сбитого беспилотника упали в ночь на вторник на территории авиагавани, при этом жертв и пострадавших нет. Согласно сообщению, международный аэропорт "Жуковский" во вторник возобновил работу в штатном режиме. Он начал принимать и выпускать рейсы в 21:00.Отмечается, что аэропортовые службы работают в штатном режиме, открыта регистрация пассажиров.
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россия, жуковский, задержки рейсов
Происшествия, РОССИЯ, жуковский, задержки рейсов
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме
Международный аэропорт "Жуковский" в Подмосковье снова работает в штатном режиме
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подмосковный аэропорт "Жуковский" вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили РИА Новости, что осколки сбитого беспилотника упали в ночь на вторник на территории авиагавани, при этом жертв и пострадавших нет.
Согласно сообщению, международный аэропорт "Жуковский" во вторник возобновил работу в штатном режиме. Он начал принимать и выпускать рейсы в 21:00.
Отмечается, что аэропортовые службы работают в штатном режиме, открыта регистрация пассажиров.
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