Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240911/aeroflot-851497998.html
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году
Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:09+0300
2024-09-11T12:09+0300
россия
перевозки пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 13,4%, сообщила компания. "По итогам восьми месяцев группа "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года… Ключевые результаты августа 2024 года... Объем перевозок группы "Аэрофлот" увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении. В частности, за восемь месяцев текущего года на внутренних линиях перевезено 28,8 миллиона пассажиров (рост на 14%), на международных - 8,4 миллиона человек (рост на 40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,3 процентных пункта год к году: на внутренних линиях показатель вырос на 1,7 процентных пункта - до 91,4%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 86,8%. Что касается августа, то на внутренних линиях перевезено 4,7 миллиона пассажиров (рост на 10,4%), на международных - 1,2 миллиона пассажиров (рост на 27,5%). Пассажирооборот увеличился на 15,8%. Процент занятости пассажирских кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентных пункта год к году. В частности, на внутренних линиях показатель вырос на 1,1 процентный пункт - до 94,1%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 92,2%. Кроме того, как рассказали в компании, в январе-августе 2024 года группа нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
https://1prime.ru/20240829/pribyl-851198516.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, перевозки пассажиров
РОССИЯ, перевозки пассажиров
12:09 11.09.2024
 
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году

"Аэрофлот" за восемь месяцев увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 13,4%, сообщила компания.
"По итогам восьми месяцев группа "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года… Ключевые результаты августа 2024 года... Объем перевозок группы "Аэрофлот" увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении.
В частности, за восемь месяцев текущего года на внутренних линиях перевезено 28,8 миллиона пассажиров (рост на 14%), на международных - 8,4 миллиона человек (рост на 40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,3 процентных пункта год к году: на внутренних линиях показатель вырос на 1,7 процентных пункта - до 91,4%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 86,8%.
Презентация первого Airbus А350-900 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Прибыль "Аэрофлота" в первом полугодии составила 42,3 млрд рублей
29 августа, 12:05
Что касается августа, то на внутренних линиях перевезено 4,7 миллиона пассажиров (рост на 10,4%), на международных - 1,2 миллиона пассажиров (рост на 27,5%).
Пассажирооборот увеличился на 15,8%. Процент занятости пассажирских кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентных пункта год к году. В частности, на внутренних линиях показатель вырос на 1,1 процентный пункт - до 94,1%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 92,2%.
Кроме того, как рассказали в компании, в январе-августе 2024 года группа нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
РОССИЯперевозки пассажиров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала