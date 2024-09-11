https://1prime.ru/20240911/aeroflot-851497998.html

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 19 процентов в 2024 году

Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:09+0300

2024-09-11T12:09+0300

2024-09-11T12:09+0300

россия

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 13,4%, сообщила компания. "По итогам восьми месяцев группа "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года… Ключевые результаты августа 2024 года... Объем перевозок группы "Аэрофлот" увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении. В частности, за восемь месяцев текущего года на внутренних линиях перевезено 28,8 миллиона пассажиров (рост на 14%), на международных - 8,4 миллиона человек (рост на 40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,3 процентных пункта год к году: на внутренних линиях показатель вырос на 1,7 процентных пункта - до 91,4%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 86,8%. Что касается августа, то на внутренних линиях перевезено 4,7 миллиона пассажиров (рост на 10,4%), на международных - 1,2 миллиона пассажиров (рост на 27,5%). Пассажирооборот увеличился на 15,8%. Процент занятости пассажирских кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентных пункта год к году. В частности, на внутренних линиях показатель вырос на 1,1 процентный пункт - до 94,1%, на международных – на 4,3 процентных пункта, до 92,2%. Кроме того, как рассказали в компании, в январе-августе 2024 года группа нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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россия, перевозки пассажиров