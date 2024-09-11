Пауза после микроралли акций

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник подскакивал к 2730 п., в моменте подъем с годового дна достигал 9%, но сессия закрылась в минус 1% и под 2680 п. Тренд вниз все еще актуален, но вчерашнее падение некритично, особенно в условиях рухнувшей нефти до трехлетних минимумов ниже 69 долларов за баррель Brent. Все-таки основное внимание рынка приковано к пятничному заседанию ЦБ, на котором есть основания к сохранению текущей ключевой ставки 18%. Если будет так, то рост рынка акций будет перезапущен с прицелом на возврат бенчмарка к 2800 п.Сильнее рынка — акции Сегежи и Мечела, которые прибавили по проценту. В последние дни они были в коррекции, а когда широкий рынок пошел вниз, они напротив оттолкнулись вверх. Данные бумаги очень волатильные на фоне высокой долговой нагрузки корпораций, и спекуляции с акцентом на рост курса могут продолжиться.Слабее рынка — бумаги девелопера ПИК (-5,7%) рухнули на фоне дорогого фондирования и завершения льготных ипотечных программ. Техническая картина и фундаментальный кейс в моменте слабые; акции могут и дальше отставать от широкого рынка. Но именно вчерашний пролив выглядит чрезмерным.Рубль вновь упал на 0,3% к юаню, на 0,6% к евро и на 0,8% к доллару. Нацвалюта может еще немного припасть на фоне оценок сохранения ЦБ ставки 18%. Ориентир на ближайшие сессии в юане - до 12,9. Но о масштабной девальвации рубля речи не идет — импорт слабый, а предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров и налогов пока достаточное для купирования валютной волатильности.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник подскакивал к 2730 п., в моменте подъем с годового дна достигал 9%, но сессия закрылась в минус 1% и под 2680 п. Тренд вниз все еще актуален, но вчерашнее падение некритично, особенно в условиях рухнувшей нефти до трехлетних минимумов ниже 69 долларов за баррель Brent. Все-таки основное внимание рынка приковано к пятничному заседанию ЦБ, на котором есть основания к сохранению текущей ключевой ставки 18%. Если будет так, то рост рынка акций будет перезапущен с прицелом на возврат бенчмарка к 2800 п.
Сильнее рынка — акции Сегежи и Мечела, которые прибавили по проценту. В последние дни они были в коррекции, а когда широкий рынок пошел вниз, они напротив оттолкнулись вверх. Данные бумаги очень волатильные на фоне высокой долговой нагрузки корпораций, и спекуляции с акцентом на рост курса могут продолжиться.
Слабее рынка — бумаги девелопера ПИК (-5,7%) рухнули на фоне дорогого фондирования и завершения льготных ипотечных программ. Техническая картина и фундаментальный кейс в моменте слабые; акции могут и дальше отставать от широкого рынка. Но именно вчерашний пролив выглядит чрезмерным.
Рубль вновь упал на 0,3% к юаню, на 0,6% к евро и на 0,8% к доллару. Нацвалюта может еще немного припасть на фоне оценок сохранения ЦБ ставки 18%. Ориентир на ближайшие сессии в юане - до 12,9. Но о масштабной девальвации рубля речи не идет — импорт слабый, а предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров и налогов пока достаточное для купирования валютной волатильности.
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