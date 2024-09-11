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Пауза после микроралли акций - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Пауза после микроралли акций
Пауза после микроралли акций - 11.09.2024, ПРАЙМ
Пауза после микроралли акций
Индекс Мосбиржи во вторник подскакивал к 2730 п., в моменте подъем с годового дна достигал 9%, но сессия закрылась в минус 1% и под 2680 п. Тренд вниз все еще... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:08+0300
2024-09-11T09:09+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
восстановление
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851493649.jpg?1726034949
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник подскакивал к 2730 п., в моменте подъем с годового дна достигал 9%, но сессия закрылась в минус 1% и под 2680 п. Тренд вниз все еще актуален, но вчерашнее падение некритично, особенно в условиях рухнувшей нефти до трехлетних минимумов ниже 69 долларов за баррель Brent. Все-таки основное внимание рынка приковано к пятничному заседанию ЦБ, на котором есть основания к сохранению текущей ключевой ставки 18%. Если будет так, то рост рынка акций будет перезапущен с прицелом на возврат бенчмарка к 2800 п.Сильнее рынка — акции Сегежи и Мечела, которые прибавили по проценту. В последние дни они были в коррекции, а когда широкий рынок пошел вниз, они напротив оттолкнулись вверх. Данные бумаги очень волатильные на фоне высокой долговой нагрузки корпораций, и спекуляции с акцентом на рост курса могут продолжиться.Слабее рынка — бумаги девелопера ПИК (-5,7%) рухнули на фоне дорогого фондирования и завершения льготных ипотечных программ. Техническая картина и фундаментальный кейс в моменте слабые; акции могут и дальше отставать от широкого рынка. Но именно вчерашний пролив выглядит чрезмерным.Рубль вновь упал на 0,3% к юаню, на 0,6% к евро и на 0,8% к доллару. Нацвалюта может еще немного припасть на фоне оценок сохранения ЦБ ставки 18%. Ориентир на ближайшие сессии в юане - до 12,9. Но о масштабной девальвации рубля речи не идет — импорт слабый, а предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров и налогов пока достаточное для купирования валютной волатильности.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, восстановление
Мнения аналитиков, российский рынок акций, восстановление
09:08 11.09.2024 (обновлено: 09:09 11.09.2024)
 

Пауза после микроралли акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник подскакивал к 2730 п., в моменте подъем с годового дна достигал 9%, но сессия закрылась в минус 1% и под 2680 п. Тренд вниз все еще актуален, но вчерашнее падение некритично, особенно в условиях рухнувшей нефти до трехлетних минимумов ниже 69 долларов за баррель Brent. Все-таки основное внимание рынка приковано к пятничному заседанию ЦБ, на котором есть основания к сохранению текущей ключевой ставки 18%. Если будет так, то рост рынка акций будет перезапущен с прицелом на возврат бенчмарка к 2800 п.
Сильнее рынка — акции Сегежи и Мечела, которые прибавили по проценту. В последние дни они были в коррекции, а когда широкий рынок пошел вниз, они напротив оттолкнулись вверх. Данные бумаги очень волатильные на фоне высокой долговой нагрузки корпораций, и спекуляции с акцентом на рост курса могут продолжиться.
Слабее рынка — бумаги девелопера ПИК (-5,7%) рухнули на фоне дорогого фондирования и завершения льготных ипотечных программ. Техническая картина и фундаментальный кейс в моменте слабые; акции могут и дальше отставать от широкого рынка. Но именно вчерашний пролив выглядит чрезмерным.
Рубль вновь упал на 0,3% к юаню, на 0,6% к евро и на 0,8% к доллару. Нацвалюта может еще немного припасть на фоне оценок сохранения ЦБ ставки 18%. Ориентир на ближайшие сессии в юане - до 12,9. Но о масштабной девальвации рубля речи не идет — импорт слабый, а предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров и налогов пока достаточное для купирования валютной волатильности.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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