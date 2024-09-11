https://1prime.ru/20240911/avtomobili-851502556.html
Китайские кроссоверы Dongfeng начали собирать на заводе в Липецке
Китайские кроссоверы Dongfeng начали собирать на заводе в Липецке - 11.09.2024, ПРАЙМ
Китайские кроссоверы Dongfeng начали собирать на заводе в Липецке
В Липецкой области встали на конвейер кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5, подтвердили Autonews.ru в компании "Моторинвест". | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T15:12+0300
2024-09-11T15:12+0300
2024-09-11T15:12+0300
dongfeng
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Липецкой области встали на конвейер кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5, подтвердили Autonews.ru в компании "Моторинвест".В данный момент на этом заводе собирают электромобили под маркой Evolute. Здесь была выпущена ограниченная партия автомобилей DFSK 500 и DFSK ix5. Для этих автомобилей были получены все необходимые разрешительные документы, включая одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Также были оплачены все таможенные пошлины при ввозе автомобилей в страну.В компании также сообщили, что в настоящее время на эти модели не действуют никакие компенсации, субсидии или программы поддержки, поскольку модели с двигателем внутреннего сгорания не включены в действующий специнвестконтракт СПИК 2.0.DFSK ix5 представляет собой среднеразмерный кроссовер, близкий по габаритам к Geely Tugella и Haval F7X. Этот автомобиль по размерам похож на Volkswagen Tiguan, а именно на его купеобразную версию Tiguan X.DFSK 500 — компактный кроссовер B-класса с просторным салоном, на его основе выпускают электрический кроссовер Evolute i-Joy.
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dongfeng
Китайские кроссоверы Dongfeng начали собирать на заводе в Липецке
"Autonews": бензиновые кроссоверы DFSK 500 встали на конвейер под Липецком
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
В Липецкой области встали на конвейер кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5, подтвердили Autonews.ru
в компании "Моторинвест".
В данный момент на этом заводе собирают электромобили под маркой Evolute. Здесь была выпущена ограниченная партия автомобилей DFSK 500 и DFSK ix5. Для этих автомобилей были получены все необходимые разрешительные документы, включая одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Также были оплачены все таможенные пошлины при ввозе автомобилей в страну.
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В компании также сообщили, что в настоящее время на эти модели не действуют никакие компенсации, субсидии или программы поддержки, поскольку модели с двигателем внутреннего сгорания не включены в действующий специнвестконтракт СПИК 2.0.
DFSK ix5 представляет собой среднеразмерный кроссовер, близкий по габаритам к Geely Tugella и Haval F7X. Этот автомобиль по размерам похож на Volkswagen Tiguan, а именно на его купеобразную версию Tiguan X.
DFSK 500 — компактный кроссовер B-класса с просторным салоном, на его основе выпускают электрический кроссовер Evolute i-Joy.