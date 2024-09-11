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Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан

Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан - 11.09.2024, ПРАЙМ

Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан

Казахстанский Home Credit Bank прекратил взаимодействие с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:42+0300

2024-09-11T10:42+0300

2024-09-11T10:42+0300

экономика

казахстан

втб

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АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстанский Home Credit Bank прекратил взаимодействие с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре банка. "ВТБ Казахстан находится под санкциями, мы больше не принимаем и не отправляем платежи из ВТБ банка", - уточнил оператор контакт-центра Home Credit Bank. Также на сайте кредитной организации сообщается, что все переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов ВТБ Казахстан прекращены. "В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан, АО "Home Credit Bank"‎ принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка", - говорится в сообщении на сайте банка. В пресс-службе казахстанкой "дочки" ВТБ отказались комментировать решение Home Credit Bank. На сегодняшний день ВТБ остается единственным российским банком, который продолжает работать в Казахстане после введения санкций. В начале июля управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) опубликовало список лиц и организаций, взаимодействие с которыми может привести к риску вторичных санкций, в перечень попал и ВТБ Казахстан.

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казахстан, втб