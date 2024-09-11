Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240911/bank-851495805.html
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан - 11.09.2024, ПРАЙМ
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан
Казахстанский Home Credit Bank прекратил взаимодействие с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T10:42+0300
2024-09-11T10:42+0300
экономика
казахстан
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстанский Home Credit Bank прекратил взаимодействие с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре банка. "ВТБ Казахстан находится под санкциями, мы больше не принимаем и не отправляем платежи из ВТБ банка", - уточнил оператор контакт-центра Home Credit Bank. Также на сайте кредитной организации сообщается, что все переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов ВТБ Казахстан прекращены. "В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан, АО "Home Credit Bank"‎ принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка", - говорится в сообщении на сайте банка. В пресс-службе казахстанкой "дочки" ВТБ отказались комментировать решение Home Credit Bank. На сегодняшний день ВТБ остается единственным российским банком, который продолжает работать в Казахстане после введения санкций. В начале июля управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) опубликовало список лиц и организаций, взаимодействие с которыми может привести к риску вторичных санкций, в перечень попал и ВТБ Казахстан.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, втб
Экономика, КАЗАХСТАН, ВТБ
10:42 11.09.2024
 
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан

Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с ВТБ Казахстан из-за санкций

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстанский Home Credit Bank прекратил взаимодействие с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре банка.
"ВТБ Казахстан находится под санкциями, мы больше не принимаем и не отправляем платежи из ВТБ банка", - уточнил оператор контакт-центра Home Credit Bank.
Также на сайте кредитной организации сообщается, что все переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов ВТБ Казахстан прекращены.
"В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан, АО "Home Credit Bank"‎ принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка", - говорится в сообщении на сайте банка.
В пресс-службе казахстанкой "дочки" ВТБ отказались комментировать решение Home Credit Bank. На сегодняшний день ВТБ остается единственным российским банком, который продолжает работать в Казахстане после введения санкций. В начале июля управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) опубликовало список лиц и организаций, взаимодействие с которыми может привести к риску вторичных санкций, в перечень попал и ВТБ Казахстан.
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала