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Российские банки поднимают ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ

Российские банки поднимают ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ - 11.09.2024, ПРАЙМ

Российские банки поднимают ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ

Крупнейшие российские банки поднимают ставки по вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, максимальные ставки... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:27+0300

2024-09-11T13:27+0300

2024-09-11T13:28+0300

банки

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки поднимают ставки по вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, максимальные ставки предлагаются по вкладам, которые открываются впервые, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав данные на официальных сайтах кредитных организаций. Совет директоров ЦБ проведет заседание в пятницу, 13 сентября. Текущая ставка регулятора – 18%, однако в ЦБ не исключали, что она может быть повышена. Ранее в среду Сбербанк сообщил, что поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад открывается сроком на три года с выплатой процентов в конце срока. По вкладам на три и 6 месяцев максимальная ставка - 18% годовых, на 9 месяцев - 19%, на год - 17%. ВТБ накануне сообщил, что повысил доходность по рублевым долгосрочным депозитам. Максимальная ставка по вкладам на два года составляет теперь до 20% годовых. Условия доступны для клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков. Согласно данным на сайте Альфа-банка, кредитная организация также с 1 сентября повысила ставки по вкладам. "Альфа-Вклад" сроком на 3 года можно открыть по ставке 21% годовых при условии, что вклад открывается впервые. При открытии вклада сроком на 6 месяцев максимальная ставка — до 18,5%, на 3 месяца - до 18%. В Газпромбанке на сегодняшний день максимальная ставка - 21% по вкладам сроком на 6 месяцев при условии открытия вклада онлайн и выплаты процентов в конце срока. По вкладам на год максимальная ставка - 19,1% годовых. В Совкомбанке максимальная ставка - 21% годовых у вклада сроком на три года без возможности снятия. Для вкладов сроком на три месяца максимальная ставка - 19,1%, на шесть - 19,6%. В Т-банке максимальная доходность - 19% - достигается при открытии вклада сроком на год, при открытии вклада сроком на три месяца максимальная ставка - 17,22%, на 9 месяцев - 18,38% годовых.

https://1prime.ru/20240911/stavka-851493907.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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