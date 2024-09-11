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Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 60 тысяч рублей за тонну
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 60 тысяч рублей за тонну - 11.09.2024, ПРАЙМ
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 60 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в среду... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:08+0300
2024-09-11T16:08+0300
2024-09-11T16:08+0300
экономика
россия
бензин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в среду снизилась на 1,6% - до 59 480 рублей за тонну, отступив от максимумов этого года, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, по итогам торговой сессии заметно снизилась и цена на марку Аи-95 - на 2,15%, до 67 808 рублей за тонну. Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензина сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%. Дизельное топливо подешевело за торговый день среды на 1,45%, до 60 302 рублей за тонну. Тонна мазута за день подешевела на 1,96%, до 26 756 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,68%, до 39 209 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,28% - до 81 600 рублей. В России действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых районах страны.
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россия, бензин
Экономика, РОССИЯ, Бензин
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 60 тысяч рублей за тонну
Цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ опустилась ниже 60 тысяч рублей за тонну
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в среду снизилась на 1,6% - до 59 480 рублей за тонну, отступив от максимумов этого года, свидетельствуют данные торгов.
Кроме того, по итогам торговой сессии заметно снизилась и цена на марку Аи-95 - на 2,15%, до 67 808 рублей за тонну.
Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензина сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%.
Дизельное топливо подешевело за торговый день среды на 1,45%, до 60 302 рублей за тонну. Тонна мазута за день подешевела на 1,96%, до 26 756 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,68%, до 39 209 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,28% - до 81 600 рублей.
В России действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых районах страны.