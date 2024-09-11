Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240911/debaty-851493765.html
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"
Президентские дебаты в Соединенных Штатах можно сравнить с боксерским поединком на "Титанике". Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:16+0300
2024-09-11T09:16+0300
политика
сша
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президентские дебаты в Соединенных Штатах можно сравнить с боксерским поединком на "Титанике". Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сама постановка вопроса (кто победил на дебатах - ред.) - она какая-то диковатая. Давайте представим ситуацию по-другому, посмотрим на картину чуть шире. Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу", - заметила дипломат.Захарова подчеркнула, что США стремительно приближаются к катастрофе, в то время как остальной мир пытается спастись. Она также добавила, что следить за этими дебатами бессмысленно, так как американские политики не опираются на факты и не отвечают за свои слова. По этой причине, дебаты - лишь шоу, где нет ответственности за высказывания.Дипломат заключила, что многие задаются вопросом о том, как и в каком количестве США будут наказывать другие страны в будущем, будь то финансовыми санкциями или политическими решениями.
https://1prime.ru/20240911/tramp-851493053.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c84a87f9690d5efd0fdc3d3c1e2a832a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, камала харрис, дональд трамп
Политика, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
09:16 11.09.2024
 
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"

Захарова сравнила президентские дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президентские дебаты в Соединенных Штатах можно сравнить с боксерским поединком на "Титанике". Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сама постановка вопроса (кто победил на дебатах - ред.) - она какая-то диковатая. Давайте представим ситуацию по-другому, посмотрим на картину чуть шире. Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу", - заметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что США стремительно приближаются к катастрофе, в то время как остальной мир пытается спастись. Она также добавила, что следить за этими дебатами бессмысленно, так как американские политики не опираются на факты и не отвечают за свои слова. По этой причине, дебаты - лишь шоу, где нет ответственности за высказывания.
Дипломат заключила, что многие задаются вопросом о том, как и в каком количестве США будут наказывать другие страны в будущем, будь то финансовыми санкциями или политическими решениями.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
"Съел бы на ланч". Харрис ответила на слова Трампа о конфликте на Украине
08:44
 
ПолитикаСШАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала