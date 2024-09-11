https://1prime.ru/20240911/debaty-851493765.html

Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"

Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике" - 11.09.2024, ПРАЙМ

Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксом на "Титанике"

Президентские дебаты в Соединенных Штатах можно сравнить с боксерским поединком на "Титанике". Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:16+0300

2024-09-11T09:16+0300

2024-09-11T09:16+0300

политика

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президентские дебаты в Соединенных Штатах можно сравнить с боксерским поединком на "Титанике". Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сама постановка вопроса (кто победил на дебатах - ред.) - она какая-то диковатая. Давайте представим ситуацию по-другому, посмотрим на картину чуть шире. Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу", - заметила дипломат.Захарова подчеркнула, что США стремительно приближаются к катастрофе, в то время как остальной мир пытается спастись. Она также добавила, что следить за этими дебатами бессмысленно, так как американские политики не опираются на факты и не отвечают за свои слова. По этой причине, дебаты - лишь шоу, где нет ответственности за высказывания.Дипломат заключила, что многие задаются вопросом о том, как и в каком количестве США будут наказывать другие страны в будущем, будь то финансовыми санкциями или политическими решениями.

https://1prime.ru/20240911/tramp-851493053.html

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сша, камала харрис, дональд трамп