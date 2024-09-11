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Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США
Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США - 11.09.2024, ПРАЙМ
Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США
В Кремле отметили упоминание российского президента Владимира Путина на дебатах кандидатов в американские президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:54+0300
2024-09-11T12:54+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили упоминание российского президента Владимира Путина на дебатах кандидатов в американские президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно же, обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.Песков уточнил, что Кремль не имел возможности следить за ходом дебатов напрямую, однако позднее ознакомился с результатами, освещенными средствами массовой информации.10 сентября Трамп и Харрис провели телевизионные предвыборные дебаты. Сами же президентские выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.
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россия, сша, выборы в сша
РОССИЯ, США, выборы в США
12:54 11.09.2024
 
Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США

В Кремле обратили внимание на упоминание Путина в ходе дебатов Трампа и Харрис

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили упоминание российского президента Владимира Путина на дебатах кандидатов в американские президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно же, обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.
Песков уточнил, что Кремль не имел возможности следить за ходом дебатов напрямую, однако позднее ознакомился с результатами, освещенными средствами массовой информации.
10 сентября Трамп и Харрис провели телевизионные предвыборные дебаты. Сами же президентские выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.
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