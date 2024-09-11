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Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США

Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США - 11.09.2024, ПРАЙМ

Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США

В Кремле отметили упоминание российского президента Владимира Путина на дебатах кандидатов в американские президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:54+0300

2024-09-11T12:54+0300

2024-09-11T12:54+0300

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выборы в сша

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили упоминание российского президента Владимира Путина на дебатах кандидатов в американские президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно же, обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.Песков уточнил, что Кремль не имел возможности следить за ходом дебатов напрямую, однако позднее ознакомился с результатами, освещенными средствами массовой информации.10 сентября Трамп и Харрис провели телевизионные предвыборные дебаты. Сами же президентские выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.

https://1prime.ru/20240908/tramp-851428085.html

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россия, сша, выборы в сша