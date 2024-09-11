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Это ловушка. США придумали, как наказать мир за отказ от доллара - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Это ловушка. США придумали, как наказать мир за отказ от доллара
Это ловушка. США придумали, как наказать мир за отказ от доллара - 11.09.2024, ПРАЙМ
Это ловушка. США придумали, как наказать мир за отказ от доллара
Странам, которые захотят во внешней торговле перейти от долларов США к другой валюте, Дональд Трамп пообещал усложнить международную торговлю. Для этого у него... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T08:00+0300
2024-09-11T08:00+0300
мнения аналитиков
swift
альтернатива swift
дональд трамп
ввозные пошлины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851445416.jpg?1726030800
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Странам, которые захотят во внешней торговле перейти от долларов США к другой валюте, Дональд Трамп пообещал усложнить международную торговлю. Для этого у него есть два возможных инструмента - тарифы (в том числе, 100-процентные), а также меры, ограничивающие движение капитала. Возможно применение и других инструментов, например, усложнение комплаенс-контроля.В целом, если Трампу удастся вернуть власть, установление тарифов – вполне себе предсказуемая вещь. В прошлый раз торговая война с Китаем, однако, не привела к желаемому изменению структуры экспорта и импорта – наоборот, торговый дефицит США во внешней торговле с Китаем только продолжал расти.Введение 100%-ных тарифов возымеет эффект, лишь если будет применимо ко всему импорту из стран-"нарушителей". Но в этом случае США сами пострадают, если речь идет о таких важных партнерах, как Китай. Без китайского импорта Штаты существовать уже не смогут.Так что все это это по большей части популистские предвыборные заявления. Ровно такой же популизм – заявление Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине, сделав нефть по 40 долларов за баррель. В настоящее время нефть остается значимым фактором для бюджета России, но и ненефтегазовые доходы, не зависящие от экспорта углеводородов, резко растут. По данным Минфина, за первые восемь месяцев года они увеличились на 27,3%. Это выше, чем заложено в бюджете. В конце августа президент Владимир Путин заявил, что ненефтегазовые доходы уже составляют две трети всех доходов бюджета.Более того, США вряд ли смогут отследить "внедолларовые" торговые сделки между странами. Сделать это можно через систему SWIFT. Если проследить динамику последних лет (данные закрыты с октября 2022 года, но есть архивные оценки за отдельные годы), видно, что рост доли доллара в общем объеме международных транзакций через SWIFT до 48% – главным образом, следствие "замещения" долларом США расчетов в евро. Это происходило из-за кризисов в Европе в 2012 году и роста торговли США. После 2022 года доля евро упала очень сильно и одновременно выросла доля других валют – в том числе из-за изменений валютной структуры расчетов с РФ. С 2022 года наблюдается очень высокий рост значимости юаня в международной торговле – по состоянию на июль 2024 года юань находится на четвертом месте, обогнав японскую иену.Структура расчетов в SWIFTИсточник: RMB TrackerНо текущие реалии – это не только SWIFT, но и очень много других аналогичных международных систем межбанковских платежей (СПФС в РФ, CIPS в Китае, SFMS в Индии и др.). А вот их структура никому не известна. И, по всей видимости, в их основе – национальные валюты.Введение 100%-ных пошлин и ужесточение комплаенс норм против стран, использующих "не-доллар", вероятно, будет иметь аналогичный эффект и еще больше усложнит ситуацию для доллара США – во-первых, теперь мир знает, что если что-то нельзя купить напрямую, то это можно (хотя и сложно) купить у кого-то другого (но при этом и производитель, и покупатель будут больше страдать), и во-вторых, страны будут все больше уходить от "отслеживаемых" систем в пользу других каналов расчетов. Отсюда возникает вопрос, как юридически "ловить" страны на том, в какой валюте, за что и кому они платят. Здесь, конечно, можно придумать предлог, чтобы наложить санкции – но вопрос их эффективности будет, вероятно, такой же, как и в прошлый раз (во времена торговой войны США-Китай).Автор - Ксения Бондаренко, к.э.н., эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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Ксения Бондаренко
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Ксения Бондаренко
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, swift, альтернатива swift, дональд трамп, ввозные пошлины
Мнения аналитиков, SWIFT, альтернатива SWIFT, Дональд Трамп, ввозные пошлины
08:00 11.09.2024
 
Это ловушка. США придумали, как наказать мир за отказ от доллара

Эксперт Бондаренко: США могут ввести 100% тарифы на импорт за отказ от доллара

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Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Ксения Бондаренко
Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Все материалы
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Странам, которые захотят во внешней торговле перейти от долларов США к другой валюте, Дональд Трамп пообещал усложнить международную торговлю. Для этого у него есть два возможных инструмента - тарифы (в том числе, 100-процентные), а также меры, ограничивающие движение капитала. Возможно применение и других инструментов, например, усложнение комплаенс-контроля.
В целом, если Трампу удастся вернуть власть, установление тарифов – вполне себе предсказуемая вещь. В прошлый раз торговая война с Китаем, однако, не привела к желаемому изменению структуры экспорта и импорта – наоборот, торговый дефицит США во внешней торговле с Китаем только продолжал расти.
Введение 100%-ных тарифов возымеет эффект, лишь если будет применимо ко всему импорту из стран-"нарушителей". Но в этом случае США сами пострадают, если речь идет о таких важных партнерах, как Китай. Без китайского импорта Штаты существовать уже не смогут.
Так что все это это по большей части популистские предвыборные заявления. Ровно такой же популизм – заявление Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине, сделав нефть по 40 долларов за баррель. В настоящее время нефть остается значимым фактором для бюджета России, но и ненефтегазовые доходы, не зависящие от экспорта углеводородов, резко растут. По данным Минфина, за первые восемь месяцев года они увеличились на 27,3%. Это выше, чем заложено в бюджете. В конце августа президент Владимир Путин заявил, что ненефтегазовые доходы уже составляют две трети всех доходов бюджета.
Более того, США вряд ли смогут отследить "внедолларовые" торговые сделки между странами. Сделать это можно через систему SWIFT. Если проследить динамику последних лет (данные закрыты с октября 2022 года, но есть архивные оценки за отдельные годы), видно, что рост доли доллара в общем объеме международных транзакций через SWIFT до 48% – главным образом, следствие "замещения" долларом США расчетов в евро. Это происходило из-за кризисов в Европе в 2012 году и роста торговли США.
После 2022 года доля евро упала очень сильно и одновременно выросла доля других валют – в том числе из-за изменений валютной структуры расчетов с РФ. С 2022 года наблюдается очень высокий рост значимости юаня в международной торговле – по состоянию на июль 2024 года юань находится на четвертом месте, обогнав японскую иену.
Структура расчетов в SWIFT
© Фото : RMB TrackerСтруктура расчетов в SWIFT
Структура расчетов в SWIFT - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Структура расчетов в SWIFT
© Фото : RMB Tracker
Источник: RMB Tracker
Но текущие реалии – это не только SWIFT, но и очень много других аналогичных международных систем межбанковских платежей (СПФС в РФ, CIPS в Китае, SFMS в Индии и др.). А вот их структура никому не известна. И, по всей видимости, в их основе – национальные валюты.
Введение 100%-ных пошлин и ужесточение комплаенс норм против стран, использующих "не-доллар", вероятно, будет иметь аналогичный эффект и еще больше усложнит ситуацию для доллара США – во-первых, теперь мир знает, что если что-то нельзя купить напрямую, то это можно (хотя и сложно) купить у кого-то другого (но при этом и производитель, и покупатель будут больше страдать), и во-вторых, страны будут все больше уходить от "отслеживаемых" систем в пользу других каналов расчетов.
Отсюда возникает вопрос, как юридически "ловить" страны на том, в какой валюте, за что и кому они платят. Здесь, конечно, можно придумать предлог, чтобы наложить санкции – но вопрос их эффективности будет, вероятно, такой же, как и в прошлый раз (во времена торговой войны США-Китай).
Автор - Ксения Бондаренко, к.э.н., эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"Нефть по 40 долларов". Трамп раскрыл план завершения украинского конфликта
8 сентября, 16:52

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Мнения аналитиковSWIFTальтернатива SWIFTДональд Трампввозные пошлины
 
 
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