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"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ

"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ

Прекращение поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" поставило бы на колени экономику всего региона Центральной Европы, заявил президент и генеральный директор... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:32+0300

2024-09-11T17:32+0300

2024-09-11T17:34+0300

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БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" поставило бы на колени экономику всего региона Центральной Европы, заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади. "Если бы сейчас остановилась поставка российской нефти, нынешняя система рухнула бы и весь регион оказался на коленях. А пути назад оттуда нет", - сказал Хернади в интервью порталу Index. По его словам, компания рассчитывает на нефтепровод "Дружба" в долгосрочной перспективе, потому что "это диктует рациональное мышление", так как "чем больше маршрутов, тем выше надежность поставок". Хернади также отметил, что все нефтеперерабатывающие заводы группы MOL как в Венгрии, так и в Словакии, рассчитаны на российскую нефть. "Всю остальную нефть мы можем перерабатывать с меньшей эффективностью и дороже. Кстати, российская нефть марки Urals всегда была дешевле марки Brent, потому что ее сложнее и дороже перерабатывать. У нас особо нет другого технического выбора - пока что", - сказал он. Глава MOL подчеркнул, что вступившие в силу с понедельника новые правила транзита российской нефти через Украину в Европу, в соответствии с которыми венгерская компания получает в собственность нефть начиная с белорусско-украинской границы "полностью соответствуют законодательству ЕС и Украины". "ЕС также понимает, что в среднесрочной перспективе у Венгрии и Словакии нет другой реальной возможности, кроме восточного транспортного маршрута, поэтому они получили исключения из санкций", - добавил Хернади. Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

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