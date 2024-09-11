Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240911/druzhba-851506771.html
"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ
"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ
Прекращение поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" поставило бы на колени экономику всего региона Центральной Европы, заявил президент и генеральный директор... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:32+0300
2024-09-11T17:34+0300
энергетика
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" поставило бы на колени экономику всего региона Центральной Европы, заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади. "Если бы сейчас остановилась поставка российской нефти, нынешняя система рухнула бы и весь регион оказался на коленях. А пути назад оттуда нет", - сказал Хернади в интервью порталу Index. По его словам, компания рассчитывает на нефтепровод "Дружба" в долгосрочной перспективе, потому что "это диктует рациональное мышление", так как "чем больше маршрутов, тем выше надежность поставок". Хернади также отметил, что все нефтеперерабатывающие заводы группы MOL как в Венгрии, так и в Словакии, рассчитаны на российскую нефть. "Всю остальную нефть мы можем перерабатывать с меньшей эффективностью и дороже. Кстати, российская нефть марки Urals всегда была дешевле марки Brent, потому что ее сложнее и дороже перерабатывать. У нас особо нет другого технического выбора - пока что", - сказал он. Глава MOL подчеркнул, что вступившие в силу с понедельника новые правила транзита российской нефти через Украину в Европу, в соответствии с которыми венгерская компания получает в собственность нефть начиная с белорусско-украинской границы "полностью соответствуют законодательству ЕС и Украины". "ЕС также понимает, что в среднесрочной перспективе у Венгрии и Словакии нет другой реальной возможности, кроме восточного транспортного маршрута, поэтому они получили исключения из санкций", - добавил Хернади. Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕС
17:32 11.09.2024 (обновлено: 17:34 11.09.2024)
 
"Поставит на колени". ЕС назвали последствия остановки транзита нефти из РФ

MOL: остановка транзита нефти по "Дружбе" поставит на колени экономику Европы

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" поставило бы на колени экономику всего региона Центральной Европы, заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.
"Если бы сейчас остановилась поставка российской нефти, нынешняя система рухнула бы и весь регион оказался на коленях. А пути назад оттуда нет", - сказал Хернади в интервью порталу Index.
По его словам, компания рассчитывает на нефтепровод "Дружба" в долгосрочной перспективе, потому что "это диктует рациональное мышление", так как "чем больше маршрутов, тем выше надежность поставок".
Хернади также отметил, что все нефтеперерабатывающие заводы группы MOL как в Венгрии, так и в Словакии, рассчитаны на российскую нефть. "Всю остальную нефть мы можем перерабатывать с меньшей эффективностью и дороже. Кстати, российская нефть марки Urals всегда была дешевле марки Brent, потому что ее сложнее и дороже перерабатывать. У нас особо нет другого технического выбора - пока что", - сказал он.
Глава MOL подчеркнул, что вступившие в силу с понедельника новые правила транзита российской нефти через Украину в Европу, в соответствии с которыми венгерская компания получает в собственность нефть начиная с белорусско-украинской границы "полностью соответствуют законодательству ЕС и Украины".
"ЕС также понимает, что в среднесрочной перспективе у Венгрии и Словакии нет другой реальной возможности, кроме восточного транспортного маршрута, поэтому они получили исключения из санкций", - добавил Хернади.
Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
 
ЭнергетикаРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала