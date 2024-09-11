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Россия нарастила экспорт продукции АПК - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт продукции АПК
Россия нарастила экспорт продукции АПК - 11.09.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт продукции АПК
Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T10:47+0300
2024-09-11T10:58+0300
россия
апк
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут."Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России."Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она.Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.
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россия, апк, пшеница
РОССИЯ, АПК, Пшеница
10:47 11.09.2024 (обновлено: 10:58 11.09.2024)
 
Россия нарастила экспорт продукции АПК

Лут: экспорт продукции АПК из России вырос на 8% с начала года

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России.
"Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она.
Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.
 
РОССИЯАПКПшеница
 
 
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