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Россия нарастила экспорт продукции АПК

Россия нарастила экспорт продукции АПК - 11.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт продукции АПК

Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:47+0300

2024-09-11T10:47+0300

2024-09-11T10:58+0300

россия

апк

пшеница

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут."Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России."Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она.Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, апк, пшеница