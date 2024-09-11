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В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай
В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай - 11.09.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай
Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам года составит менее 1 миллиарда кВт.ч, сообщила журналистам в кулуарах конференции "Энергия для потребителей" | 11.09.2024, ПРАЙМ
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2024-09-11T12:04+0300
россия
китай
электроэнергия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам года составит менее 1 миллиарда кВт.ч, сообщила журналистам в кулуарах конференции "Энергия для потребителей" член правления "Интер РАО" Александра Панина. В начале июня "Интер РАО" прогнозировало снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за энергодефицита на Дальнем Востоке. Как отмечала тогда Панина, экспорт в Китай идет в минимальном объеме. Поставки были снижены с 9 ноября прошлого года. "Мы ожидаем менее 1 миллиарда кВт.ч, это очень мало. Связано все с теми же самыми причинами: "Системный оператор" не дает объема для того, чтобы была возможность экспортировать, в связи с режимно-балансовой ситуацией на Дальнем Востоке", - сказала Панина в среду, отвечая на вопрос об объеме экспортных поставок в Китай в 2024 году. По данным "Интер РАО", экспорт электроэнергии из России в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда кВт.ч против 4,6 миллиарда кВт.ч годом ранее. Как отмечал в начале июля полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке образовался в связи с активным развитием экономики региона, к 2030 году он оценивается минимум в 3 ГВт.
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россия, китай, электроэнергия
РОССИЯ, КИТАЙ, электроэнергия
11:14 11.09.2024 (обновлено: 12:04 11.09.2024)
 
В "Интер РАО" спрогнозировали объем поставок электроэнергии из РФ в Китай

"Интер РАО": экспорт электроэнергии из России в Китай составит менее млрд кВт.ч

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам года составит менее 1 миллиарда кВт.ч, сообщила журналистам в кулуарах конференции "Энергия для потребителей" член правления "Интер РАО" Александра Панина.
В начале июня "Интер РАО" прогнозировало снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за энергодефицита на Дальнем Востоке. Как отмечала тогда Панина, экспорт в Китай идет в минимальном объеме. Поставки были снижены с 9 ноября прошлого года.
"Мы ожидаем менее 1 миллиарда кВт.ч, это очень мало. Связано все с теми же самыми причинами: "Системный оператор" не дает объема для того, чтобы была возможность экспортировать, в связи с режимно-балансовой ситуацией на Дальнем Востоке", - сказала Панина в среду, отвечая на вопрос об объеме экспортных поставок в Китай в 2024 году.
По данным "Интер РАО", экспорт электроэнергии из России в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда кВт.ч против 4,6 миллиарда кВт.ч годом ранее.
Как отмечал в начале июля полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке образовался в связи с активным развитием экономики региона, к 2030 году он оценивается минимум в 3 ГВт.
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