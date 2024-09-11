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"Системный оператор" оценил рост энергопотребления в России
"Системный оператор" оценил рост энергопотребления в России - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Системный оператор" оценил рост энергопотребления в России
Энергопотребление в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС) с начала года выросло на 3,8%, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:59+0300
2024-09-11T12:59+0300
2024-09-11T13:05+0300
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энергопотребление
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС) с начала года выросло на 3,8%, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий."Энергопотребление в Единой энергосистеме РФ за период с начала года по 10 сентября выросло на 3,8%, данные приведены с учетом температурного фактора и без учета високосного года", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Энергия для потребителей".
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
"Системный оператор" оценил рост энергопотребления в России
"Системный оператор": энергопотребление в энергосистеме РФ выросло на 3,8%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС) с начала года выросло на 3,8%, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий.
"Энергопотребление в Единой энергосистеме РФ за период с начала года по 10 сентября выросло на 3,8%, данные приведены с учетом температурного фактора и без учета високосного года", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Энергия для потребителей".