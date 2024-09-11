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Финляндия приостановила сотрудничество с РФ по работе Сайменского канала

Финляндия приостановила сотрудничество с РФ по работе Сайменского канала - 11.09.2024, ПРАЙМ

Финляндия приостановила сотрудничество с РФ по работе Сайменского канала

Сотрудничество с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу временно приостановлено, заявило министерство транспорта и связи Финляндии. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T14:07+0300

2024-09-11T14:07+0300

2024-09-11T14:07+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу временно приостановлено, заявило министерство транспорта и связи Финляндии. В сообщении ведомства сказано, что деятельность консультативного совета, который занимается вопросами, связанными с Сайменским каналом, временно приостановлена до получения дальнейших указаний.Министерство провело оценку роли различных институтов, поддерживающих меры правительства. В результате было принято решение приостановить работу совета.Сайменский канал — это судоходный канал, соединяющий озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем. Он был открыт в 1856 году, а затем реконструирован в период с 1963 по 1968 год. Общая длина канала составляет 57,3 километра. Из них 23,3 километра находятся на территории Финляндии, а остальные 34 километра — в России. При этом российская часть канала и прилегающая территория находятся в аренде у Финляндии. За навигационный период канал может пропустить до 11,5 тысячи судов в обе стороны. Максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240826/finlyandiya-851133014.html

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финляндия, канал, сайменский канал, россия, сотрудничество