https://1prime.ru/20240911/gaz-851500385.html

ЕС поддержал использование украинской территории для транзита газа

ЕС поддержал использование украинской территории для транзита газа - 11.09.2024, ПРАЙМ

ЕС поддержал использование украинской территории для транзита газа

ЕС готов отказаться от поставок российского природного газа, который в настоящее время поступает через Украину, однако поддерживает использование украинской... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:44+0300

2024-09-11T13:44+0300

2024-09-11T13:52+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. ЕС готов отказаться от поставок российского природного газа, который в настоящее время поступает через Украину, однако поддерживает использование украинской инфраструктуры для дальнейшего транзита. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - отметила она.Тем не менее, в Еврокомиссии поддержали использование украинской инфраструктуры компаниями Евросоюза для транзита газа после окончания контракта с Россией в 2024 году.По словам еврокомиссара, импорт российского газа в Европейский союз по-прежнему значителен, но его доля сократилась с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240910/tranzit-851489160.html

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