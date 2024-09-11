https://1prime.ru/20240911/gaz-851502118.html
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа
Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:46+0300
2024-09-11T14:46+0300
2024-09-11T14:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Мы готовы оказать все содействие этим компаниям по поиску альтернативных поставщиков… Мы не участвуем ни в каких переговорах с российскими производителями газа", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия не возражает против использования компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа. По ее словам, Киев также проявляет заинтересованность в этом.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.
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Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Газ
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа
ЕК обещает помогать европейским компаниям найти альтернативных поставщиков газа
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы готовы оказать все содействие этим компаниям по поиску альтернативных поставщиков… Мы не участвуем ни в каких переговорах с российскими производителями газа", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия не возражает против использования компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа. По ее словам, Киев также проявляет заинтересованность в этом.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.
Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.
ЕС поддержал использование украинской территории для транзита газа