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В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа
Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:46+0300
2024-09-11T14:49+0300
энергетика
россия
украина
ес
газ
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Мы готовы оказать все содействие этим компаниям по поиску альтернативных поставщиков… Мы не участвуем ни в каких переговорах с российскими производителями газа", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия не возражает против использования компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа. По ее словам, Киев также проявляет заинтересованность в этом.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.
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россия, украина, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Газ
14:46 11.09.2024 (обновлено: 14:49 11.09.2024)
 
В ЕК пообещали помочь компаниям ЕС с поставками газа

ЕК обещает помогать европейским компаниям найти альтернативных поставщиков газа

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия поможет компаниям Евросоюза найти альтернативных поставщиков "голубого топлива" в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы готовы оказать все содействие этим компаниям по поиску альтернативных поставщиков… Мы не участвуем ни в каких переговорах с российскими производителями газа", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия не возражает против использования компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа. По ее словам, Киев также проявляет заинтересованность в этом.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.
Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.
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