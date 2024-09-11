https://1prime.ru/20240911/gaz-851511335.html

Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ

Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ

Отказ ЕС от российского газа, который идёт через Украину, может иметь для европейцев значительную цену, но дефицита топлива не будет, сказал в беседе с РИА... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T23:27+0300

2024-09-11T23:27+0300

2024-09-11T23:28+0300

энергетика

газ

европа

транзит

транзит газа через украину

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Отказ ЕС от российского газа, который идёт через Украину, может иметь для европейцев значительную цену, но дефицита топлива не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю. Контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает в 2024 году. Киев не планирует его продлевать. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что страны ЕС вполне могут обойтись без российского газа. При этом она не исключает, что европейские компании смогут использовать украинскую инфраструктуру после завершения контракта с Россией.Эрнстю рассказал, что по этому трубопроводу проходят значительные объемы — порядка 120 тераватт-часов в год, что составляет 3% от общего объема потребления в Европе. Если эти 3% не будут обеспечены Россией, их придется искать в другом месте. Вероятно, это будет СПГ, который уже активно импортируют в Германию, строя новые терминалы для приема сжиженного газа. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Дефицита газа в Европе не ожидается.Он добавил, что для европейцев плохая новость в том, что отказ от российского газа приведет к увеличению его стоимости на 3-4 евро за киловатт-час.Он полагает, что отказ от российских энергоносителей не приведёт к резкому росту цен на европейском рынке.На сегодняшний день индекс Dutch TTF составляет 36 евро за мегаватт-час. Эта довольно высокая цена уже учитывает тот факт, что с конца декабря ЕС не будет получать российский газ, который идёт через Украину.

https://1prime.ru/20240905/gaz-851372983.html

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газ, европа, транзит, транзит газа через украину