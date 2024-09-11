Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240911/gaz-851511335.html
Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ
Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ
Отказ ЕС от российского газа, который идёт через Украину, может иметь для европейцев значительную цену, но дефицита топлива не будет, сказал в беседе с РИА... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T23:27+0300
2024-09-11T23:28+0300
энергетика
газ
европа
транзит
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Отказ ЕС от российского газа, который идёт через Украину, может иметь для европейцев значительную цену, но дефицита топлива не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю. Контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает в 2024 году. Киев не планирует его продлевать. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что страны ЕС вполне могут обойтись без российского газа. При этом она не исключает, что европейские компании смогут использовать украинскую инфраструктуру после завершения контракта с Россией.Эрнстю рассказал, что по этому трубопроводу проходят значительные объемы — порядка 120 тераватт-часов в год, что составляет 3% от общего объема потребления в Европе. Если эти 3% не будут обеспечены Россией, их придется искать в другом месте. Вероятно, это будет СПГ, который уже активно импортируют в Германию, строя новые терминалы для приема сжиженного газа. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Дефицита газа в Европе не ожидается.Он добавил, что для европейцев плохая новость в том, что отказ от российского газа приведет к увеличению его стоимости на 3-4 евро за киловатт-час.Он полагает, что отказ от российских энергоносителей не приведёт к резкому росту цен на европейском рынке.На сегодняшний день индекс Dutch TTF составляет 36 евро за мегаватт-час. Эта довольно высокая цена уже учитывает тот факт, что с конца декабря ЕС не будет получать российский газ, который идёт через Украину.
https://1prime.ru/20240905/gaz-851372983.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, транзит, транзит газа через украину
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, транзит, транзит газа через Украину
23:27 11.09.2024 (обновлено: 23:28 11.09.2024)
 
Эксперт оценил последствия отказа Европы от транзита газа из РФ

Эрнстю: отказ ЕС от транзита газа РФ через Украину дорого обойдется европейцам

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Отказ ЕС от российского газа, который идёт через Украину, может иметь для европейцев значительную цену, но дефицита топлива не будет, сказал в беседе с РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнстю.
Контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает в 2024 году. Киев не планирует его продлевать. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что страны ЕС вполне могут обойтись без российского газа. При этом она не исключает, что европейские компании смогут использовать украинскую инфраструктуру после завершения контракта с Россией.
Газовая горелка
Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России
5 сентября, 20:35
Эрнстю рассказал, что по этому трубопроводу проходят значительные объемы — порядка 120 тераватт-часов в год, что составляет 3% от общего объема потребления в Европе. Если эти 3% не будут обеспечены Россией, их придется искать в другом месте. Вероятно, это будет СПГ, который уже активно импортируют в Германию, строя новые терминалы для приема сжиженного газа. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Дефицита газа в Европе не ожидается.
Он добавил, что для европейцев плохая новость в том, что отказ от российского газа приведет к увеличению его стоимости на 3-4 евро за киловатт-час.
Он полагает, что отказ от российских энергоносителей не приведёт к резкому росту цен на европейском рынке.
На сегодняшний день индекс Dutch TTF составляет 36 евро за мегаватт-час. Эта довольно высокая цена уже учитывает тот факт, что с конца декабря ЕС не будет получать российский газ, который идёт через Украину.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАтранзиттранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала