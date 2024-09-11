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В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240911/gosdolg-851502880.html
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется - 11.09.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется
Государственный долг США достигнет рекордного уровня в этом году, что может привести к краху экономики и ослаблению международных позиций страны, говорится в... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T15:40+0300
2024-09-11T15:40+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государственный долг США достигнет рекордного уровня в этом году, что может привести к краху экономики и ослаблению международных позиций страны, говорится в публикации издания The Hill."Растущий национальный долг в 35 триллионов долларов грозит стать самой серьезной дилеммой фискальной политики и основным бременем, которое унаследуют потомки современных американцев", - говорится в материале.По мнению авторов материала, в предвыборной кампании 2024 года отсутствуют дебаты о решении кризиса государственного долга. В 2013 году соотношение долга к ВВП достигло 100%, и ожидается, что в 2024 году оно вырастет до 122%, что ранее не наблюдалось даже во время Второй мировой войны.Экономисты, включая Пола Кругмана, призывают не обращать на это внимание, но признают возможные трудности в будущем. Расходы на обслуживание долга превышают расходы на оборону, что является признаком серьезного упадка.Авторы заключили, что американскому правительству необходимо освободить молодое поколение от этого бремени и сделать экономику США более устойчивой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, госдолг сша
Экономика, США, госдолг США
15:40 11.09.2024
 
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется

The Hill: рост госдолга США приблизился к рекордным показателям

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государственный долг США достигнет рекордного уровня в этом году, что может привести к краху экономики и ослаблению международных позиций страны, говорится в публикации издания The Hill.
"Растущий национальный долг в 35 триллионов долларов грозит стать самой серьезной дилеммой фискальной политики и основным бременем, которое унаследуют потомки современных американцев", - говорится в материале.
По мнению авторов материала, в предвыборной кампании 2024 года отсутствуют дебаты о решении кризиса государственного долга. В 2013 году соотношение долга к ВВП достигло 100%, и ожидается, что в 2024 году оно вырастет до 122%, что ранее не наблюдалось даже во время Второй мировой войны.
Экономисты, включая Пола Кругмана, призывают не обращать на это внимание, но признают возможные трудности в будущем. Расходы на обслуживание долга превышают расходы на оборону, что является признаком серьезного упадка.
Авторы заключили, что американскому правительству необходимо освободить молодое поколение от этого бремени и сделать экономику США более устойчивой.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Нью-Йорк, США
Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США
30 июля, 12:47
 
ЭкономикаСШАгосдолг США
 
 
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