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Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля
Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля - 11.09.2024, ПРАЙМ
Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля
Польша считает неприемлемым решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах ЕС, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:15+0300
2024-09-11T14:15+0300
2024-09-11T14:15+0300
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ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша считает неприемлемым решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах ЕС, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о введении временных мер контроля на всех сухопутных границах страны. Эти меры направлены на снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.Косиняк-Камыш заявил, что это решение, конечно же, неприемлемо, поскольку оно нарушает фундаментальное право на свободное перемещение товаров, услуг и людей в пределах Европейского союза.. По его словам, Польша ожидает от соседних стран не контроля на внутренних границах, а помощи в охране границы с Белоруссией и Россией. Министр отметил, чо Польша ожидает поддержки стран в охране восточной границы, а вовсе не того, чтобы европейские страны "закрывались в своих территориях".
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германия, польша, граница, ес
Политика, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, граница, ЕС
Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля
Косиняк-Камыш: введение ФРГ погранконтроля внутри границ ЕС неприемлемо
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша считает неприемлемым решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах ЕС, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о введении временных мер контроля на всех сухопутных границах страны. Эти меры направлены на снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.
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Косиняк-Камыш заявил, что это решение, конечно же, неприемлемо, поскольку оно нарушает фундаментальное право на свободное перемещение товаров, услуг и людей в пределах Европейского союза..
По его словам, Польша ожидает от соседних стран не контроля на внутренних границах, а помощи в охране границы с Белоруссией и Россией.
Министр отметил, чо Польша ожидает поддержки стран в охране восточной границы, а вовсе не того, чтобы европейские страны "закрывались в своих территориях".