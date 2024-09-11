https://1prime.ru/20240911/granitsa-851501425.html

Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля

Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля - 11.09.2024, ПРАЙМ

Польша считает неприемлемым введение Германией погранконтроля

Польша считает неприемлемым решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах ЕС, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T14:15+0300

2024-09-11T14:15+0300

2024-09-11T14:15+0300

политика

германия

польша

граница

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ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша считает неприемлемым решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах ЕС, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о введении временных мер контроля на всех сухопутных границах страны. Эти меры направлены на снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.Косиняк-Камыш заявил, что это решение, конечно же, неприемлемо, поскольку оно нарушает фундаментальное право на свободное перемещение товаров, услуг и людей в пределах Европейского союза.. По его словам, Польша ожидает от соседних стран не контроля на внутренних границах, а помощи в охране границы с Белоруссией и Россией. Министр отметил, чо Польша ожидает поддержки стран в охране восточной границы, а вовсе не того, чтобы европейские страны "закрывались в своих территориях".

https://1prime.ru/20240909/sholts-851464036.html

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германия, польша, граница, ес