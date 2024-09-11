https://1prime.ru/20240911/krokus-851492903.html
В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"
В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе" - 11.09.2024, ПРАЙМ
В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"
В одном из отелей Басманного района Москвы были проведены обыски по делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в материалах дела. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T08:32+0300
2024-09-11T08:32+0300
2024-09-11T08:33+0300
происшествия
россия
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В одном из отелей Басманного района Москвы были проведены обыски по делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в материалах дела.Ранее, в первые сутки после террористического акта, следствие обыскивало квартиры и хостелы в попытках найти улики по делу. Сообщается, что было проведено порядка 11 обысков.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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россия, теракт, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл
В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"
В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В одном из отелей Басманного района Москвы были проведены обыски по делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в материалах дела.
Ранее, в первые сутки после террористического акта, следствие обыскивало квартиры и хостелы в попытках найти улики по делу. Сообщается, что было проведено порядка 11 обысков.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста