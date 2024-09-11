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В Крыму предостерегли США от разрешения Киеву бить вглубь России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предостерегли США от разрешения Киеву бить вглубь России
В Крыму предостерегли США от разрешения Киеву бить вглубь России - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму предостерегли США от разрешения Киеву бить вглубь России
Если Соединенные Штаты снимут запрет для Киева на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойными ракетами, то их ждут неприятные последствия,... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:22+0300
2024-09-11T12:22+0300
вооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты снимут запрет для Киева на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойными ракетами, то их ждут неприятные последствия, рассказал депутат крымского парламента Сергей Цеков. Парламентарий подчеркнул, что американские власти могут довести до того, что уже Россия начнет переходить "красные линии" и давать симметричный ответ на покушение на свою территорию."Байден и его окружение ошибаются, если думают, что разрешив наносить удары по территории России, им удастся выйти сухими из воды.", - сказал Цеков агентству РИА Новости. В то же время депутат призвал власти США к благоразумию. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский втягивает Запад в конфликт на Украине, что может принудить Москву применить более мощное оружие.
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россия, сша, украина
Вооружения, РОССИЯ, США, УКРАИНА
12:22 11.09.2024
 
В Крыму предостерегли США от разрешения Киеву бить вглубь России

Депутат Цеков предостерег США от разрешения Киеву наносить удары вглубь России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты снимут запрет для Киева на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойными ракетами, то их ждут неприятные последствия, рассказал депутат крымского парламента Сергей Цеков.
Парламентарий подчеркнул, что американские власти могут довести до того, что уже Россия начнет переходить "красные линии" и давать симметричный ответ на покушение на свою территорию.
"Байден и его окружение ошибаются, если думают, что разрешив наносить удары по территории России, им удастся выйти сухими из воды.", - сказал Цеков агентству РИА Новости.
В то же время депутат призвал власти США к благоразумию.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский втягивает Запад в конфликт на Украине, что может принудить Москву применить более мощное оружие.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
"Россия ответит". Володин предупредил Запад о последствиях за помощь Киеву
11:03
 
ВооруженияРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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