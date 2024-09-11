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Москвичам рассказали, когда придется попрощаться с летним теплом - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Москвичам рассказали, когда придется попрощаться с летним теплом
Москвичам рассказали, когда придется попрощаться с летним теплом - 11.09.2024, ПРАЙМ
Москвичам рассказали, когда придется попрощаться с летним теплом
Москве придется попрощаться с летним теплом уже на следующей неделе, погода будет переживать значительные перемены. Об этом РИА Новости рассказала специалист... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:26+0300
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россия
теплая погода
лето
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Москве придется попрощаться с летним теплом уже на следующей неделе, погода будет переживать значительные перемены. Об этом РИА Новости рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Более существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе. То есть, скажем так, уже такое летнее тепло будет покидать постепенно, покидать столичный регион", - сообщила синоптик.Кроме того, Позднякова посоветовала в грядущие выходные воспользоваться последними "летними" днями, искупаться и позагорать.
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россия, теплая погода, лето
РОССИЯ, теплая погода, лето
11:26 11.09.2024 (обновлено: 11:47 11.09.2024)
 
Москвичам рассказали, когда придется попрощаться с летним теплом

Позднякова: летнее тепло начнет покидать Москву на следующей неделе

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Москве придется попрощаться с летним теплом уже на следующей неделе, погода будет переживать значительные перемены. Об этом РИА Новости рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Более существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе. То есть, скажем так, уже такое летнее тепло будет покидать постепенно, покидать столичный регион", - сообщила синоптик.
Кроме того, Позднякова посоветовала в грядущие выходные воспользоваться последними "летними" днями, искупаться и позагорать.
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