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В Турции ожидают рост курса доллара к турецкой лире

В Турции ожидают рост курса доллара к турецкой лире - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Турции ожидают рост курса доллара к турецкой лире

Курс американского доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире может показать несильный рост и составить 35-36 лир за доллар к концу текущего... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:18+0300

2024-09-11T10:18+0300

2024-09-11T10:18+0300

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АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Курс американского доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире может показать несильный рост и составить 35-36 лир за доллар к концу текущего года, правительство страны считает важным поддерживать курс иностранной валюты стабильным, такое мнение высказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Граждане Турции с понедельника следят за изменениями курсов золота и валют, влияющими на внутренний и внешний рынки, пишет турецкое экономическое издание Dünya. Рост курса доллара продолжился и в среду. По состоянию на 9.33 курс доллара к турецкой лире растет до 34,0571 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 34,0122 лиры. Курс евро к турецкой валюте в то же время поднимается до 37,6129 лиры с 37,5053 лиры. "В рамках своей антиинфляционной программы турецкое правительство считает важным, чтобы курс иностранной валюты оставался стабильным. В этой связи необходимо удерживать курс иностранной валюты как для воздействия на инфляцию через цены на импорт, так и по психологическим причинам, которые мы называем "прохождением" обменного курса. Имея в своем распоряжении различные инструменты, руководство сектором экономики принимает необходимые меры для предотвращения любого курсового давления в стране из-за потребности в иностранной валюте", - сказал эксперт. Эрчин не прогнозирует сильного роста курса доллара по отношению к турецкой лире до конца текущего года. "В исследовании мнений участников рынка, проведенном Центробанком, прогноз курса доллара к турецкой лире на конец года составляет около 37,7 лиры за доллар. Мой прогноз заключается в том, что курс доллара будет находиться где-то в диапазоне 35-36 лир за доллар. Он может быть немного выше, но я могу сказать, что ниже не будет. В следующем году, при условии сильного снижения инфляции, мы можем ожидать более комфортной динамики валютных курсов до того уровня, который облегчит положение экспортеров", - сказал собеседник агентства. Крупнейший американский инвестиционный банк Goldman Sachs в начале сентября прогнозировал снижение курса турецкой национальной валюты до 44 лир за доллар. Центробанк Турции уже более пяти месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду, что годовая инфляция в стране в сентябре будет ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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