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"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T19:35+0300

2024-09-11T19:35+0300

2024-09-11T19:35+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом". Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. Новый завод будет построен на территории крупнейшего в мире месторождения лития – Уюни. Оно находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10 500 квадратных километров. Российская компания планирует запустить промышленную установку во втором полугодии 2025 года. Затем производство будет постепенно расширяться, и в итоге завод будет выпускать до 14 тысяч тонн карбоната лития в год.

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росатом, боливия, литий