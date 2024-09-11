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"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода - 11.09.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T19:35+0300
2024-09-11T19:35+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом". Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. Новый завод будет построен на территории крупнейшего в мире месторождения лития – Уюни. Оно находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10 500 квадратных километров. Российская компания планирует запустить промышленную установку во втором полугодии 2025 года. Затем производство будет постепенно расширяться, и в итоге завод будет выпускать до 14 тысяч тонн карбоната лития в год.
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росатом, боливия, литий
Росатом, БОЛИВИЯ, литий
19:35 11.09.2024
 
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом".
Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане
Вчера, 14:51
Новый завод будет построен на территории крупнейшего в мире месторождения лития – Уюни. Оно находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10 500 квадратных километров.
Российская компания планирует запустить промышленную установку во втором полугодии 2025 года. Затем производство будет постепенно расширяться, и в итоге завод будет выпускать до 14 тысяч тонн карбоната лития в год.
 
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