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Захарова раскрыла, кто стоит за терактами ВСУ в России
Захарова раскрыла, кто стоит за терактами ВСУ в России - 11.09.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла, кто стоит за терактами ВСУ в России
За всеми терактами ВСУ на российской территории стоят Соединенные Штаты, Великобритания и сообщество НАТО в целом. Такон мнение выразила официальный... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T15:29+0300
2024-09-11T15:29+0300
2024-09-11T15:29+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. За всеми терактами ВСУ на российской территории стоят Соединенные Штаты, Великобритания и сообщество НАТО в целом. Такон мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - сказала дипломат в рамках брифинга.Дипломат призвала международные структуры осуждать преступления, включая террористические акты, совершаемые киевским режимом. По словам Захаровой, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру в российских регионах.Предвставитель МИД заключила, что российские правоохранительные органы фиксируют каждое преступление и все причастные к ним будут привлечены к справедливости.
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россия, мид, сша, нато
Политика, РОССИЯ, МИД, США, НАТО
Захарова раскрыла, кто стоит за терактами ВСУ в России
МИД: за всеми украинскими терактами в РФ стоят США, Британия, сообщество НАТО
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. За всеми терактами ВСУ на российской территории стоят Соединенные Штаты, Великобритания и сообщество НАТО в целом. Такон мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - сказала дипломат в рамках брифинга.
Дипломат призвала международные структуры осуждать преступления, включая террористические акты, совершаемые киевским режимом. По словам Захаровой, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру в российских регионах.
Предвставитель МИД заключила, что российские правоохранительные органы фиксируют каждое преступление и все причастные к ним будут привлечены к справедливости.
В МИД выразили озабоченность эскалационным курсом США