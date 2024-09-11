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В ФРГ заявили, что ресурсы страны по принятию мигрантов "почти исчерпаны"
В ФРГ заявили, что ресурсы страны по принятию мигрантов "почти исчерпаны" - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ФРГ заявили, что ресурсы страны по принятию мигрантов "почти исчерпаны"
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в письме Европейской комиссии о том, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны", | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T21:37+0300
2024-09-11T21:37+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в письме Европейской комиссии о том, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны", сообщило издание Spiegel. В понедельник Ангела Фезер объявила о введении временных мер контроля на всех сухопутных границах Германии. Это решение было принято с целью снижения потока мигрантов и в рамках борьбы с террористическими угрозами. В своём письме Европейской комиссии, на что указывает издание Spiegel, Фезер описала сложную ситуацию, связанную с миграцией, которая сложилась в Германии.Глава МВД ФРГ считает ситуацию с мигрантами "постоянно вызывающей беспокойство". По её словам, ресурсы федерального центра и земель практически исчерпаны. В письме приводится статистика: за первые семь месяцев этого года в Германию нелегально прибыло около 50 тысяч мигрантов, что названо неприемлемым показателем.В письме Фезер выразила обеспокоенность по поводу "растущей дисфункции" так называемой дублинской системы, при которой ответственность за рассмотрение заявлений об убежище несут страны ЕС, куда изначально прибывают мигранты.После теракта в городе Золинген, где гражданин Сирии убил ножом трёх человек, дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии усилились.
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фрг, мигранты, мвд
Экономика, ФРГ, Мигранты, МВД
В ФРГ заявили, что ресурсы страны по принятию мигрантов "почти исчерпаны"
Spiegel: ресурсы ФРГ по принятию мигрантов "почти исчерпаны"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в письме Европейской комиссии о том, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны", сообщило издание Spiegel.
В понедельник Ангела Фезер объявила о введении временных мер контроля на всех сухопутных границах Германии. Это решение было принято с целью снижения потока мигрантов и в рамках борьбы с террористическими угрозами. В своём письме Европейской комиссии, на что указывает издание Spiegel, Фезер описала сложную ситуацию, связанную с миграцией, которая сложилась в Германии.
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Глава МВД ФРГ считает ситуацию с мигрантами "постоянно вызывающей беспокойство". По её словам, ресурсы федерального центра и земель практически исчерпаны. В письме приводится статистика: за первые семь месяцев этого года в Германию нелегально прибыло около 50 тысяч мигрантов, что названо неприемлемым показателем.
В письме Фезер выразила обеспокоенность по поводу "растущей дисфункции" так называемой дублинской системы, при которой ответственность за рассмотрение заявлений об убежище несут страны ЕС, куда изначально прибывают мигранты.
После теракта в городе Золинген, где гражданин Сирии убил ножом трёх человек, дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии усилились.