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Об этом мало кто знает: при покупке квартиры в браке можно вернуть миллион

Об этом мало кто знает: при покупке квартиры в браке можно вернуть миллион - 11.09.2024, ПРАЙМ

Об этом мало кто знает: при покупке квартиры в браке можно вернуть миллион

Когда супруги приобретают квартиру, то вне зависимости от того, кто вносил денежные средства и на кого оформлена недвижимость, каждый из них может получить... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T02:02+0300

2024-09-11T02:02+0300

2024-09-11T02:02+0300

ипотека

семейная ипотека

налоговый вычет

супруги

имущественные налоги

эксклюзив

недвижимость

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Когда супруги приобретают квартиру, то вне зависимости от того, кто вносил денежные средства и на кого оформлена недвижимость, каждый из них может получить вычет с покупки. Какую максимальную сумму удастся вернуть, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.Она напомнила, что при покупке жилой недвижимости физическое лицо может получить вычет в размере 13 процентов от стоимости покупки, но не более 260 тысяч рублей. При этом размер расходов при покупке на одного человека ограничен двумя миллионами рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТаким образом, в случае, если стоимость недвижимости превышает четыре миллиона рублей, то супруги получают максимальный вычет, предусмотренный законодательством, – по 260 тысяч рублей каждый.Эксперт обращает внимание на то, что вычет нельзя получить при покупке недвижимости у членов семьи или с суммы маткапитала. А также если расходы на приобретение недвижимости возмещает работодатель.Помимо основного вычета закон дает возможность получить вычет с процентов, которые были уплачены банку по ипотеке.Сумма вычета ограничена 390 тысячами рублей, но лишь совместно. Максимальная сумма процентов, уплаченная банку, составляет не более трех миллионов рублей. При этом выгоднее всего получать вычет по процентам с ипотеки с максимальной ставкой и суммой, поскольку вычет по процентам можно получить только с одной ипотеки.Получается, что при наилучшем раскладе каждый супруг может вернуть 260 тысяч рублей в виде вычета от стоимости покупки и 390 тысяч на двоих – вычета с процентов. Это составит 910 тысяч рублей – чуть менее миллиона.Супругам при подаче документов на проценты по ипотеке лучше не заявлять обоим вычет на одну ипотеку. Разумнее, чтобы второй смог сохранить свое право на получение вычета по процентам на следующую ипотеку, посоветовала эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, семейная ипотека, налоговый вычет, супруги, имущественные налоги, эксклюзив, недвижимость