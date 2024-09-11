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Минфин рекомендовал россиянам не бояться брать ипотеку по рыночным ставкам - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин рекомендовал россиянам не бояться брать ипотеку по рыночным ставкам
Минфин рекомендовал россиянам не бояться брать ипотеку по рыночным ставкам - 11.09.2024, ПРАЙМ
Минфин рекомендовал россиянам не бояться брать ипотеку по рыночным ставкам
Граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, но им не подходят предлагаемые льготные условия, не должны бояться брать ипотеку даже по | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:41+0300
2024-09-11T16:41+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, но им не подходят предлагаемые льготные условия, не должны бояться брать ипотеку даже по рыночным ставкам, ведь ключевая ставка, а за ней и рыночные, могут снизиться, и кредит, взятый ранее, можно рефинансировать, заявил директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев. "За рамками уже именно льготных мер поддержки мы с вами неоднократно в ходе дискуссии сказали, что у нас высокие рыночные ставки, пройдет какое-то время, прежде чем они снизятся. Но мы, я и вы, все-таки исходим из того, что когда-то это произойдет, что эти ставки снизятся", - сказал Яковлев в интервью об условиях льготных ипотечных программ в подкасте "Легкие деньги" в эфире Первого канала. "Почему я это говорю? Все-таки те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, но при этом не подпадает под те меры поддержки, которые на сегодняшний день действуют, они не должны бояться рыночной ипотеки даже по таким ставкам, которые есть сейчас", - отметил Яковлев. Так, напомнил он, цикл высоких ставок уже был в 2015 году, тогда не было быстрого снижения, но при этом были рыночные кредиты по рыночным ставкам, люди их брали и обслуживали. Но как только ключевая ставка стала снижаться, а потом рыночные ставки, банки стали предлагать своим клиентам продукты по рефинансированию тех кредитов, которые были получены ранее по высоким ставкам. При этом директор департамента привел в пример собственный опыт. "Я сам в те годы взял ипотеку по ставке порядка 15%, прошло полтора-два года, я платил кредит, который был у меня посчитан исходя из этой ставки, затем мне пришла смс от другого банка - причем не от моего, в котором у меня был взят кредит - что мы вам предодобрили ипотечный кредит по ставке уже порядка 9%", - рассказал Яковлев. "Был уже похожий прецедент, и большинство людей рефинансировали свои кредиты уже под те ставки, которые формировались и были более выгодными. Здесь поэтому фактор какой – если действительно нужно купить жилье, вы понимаете, что ставка высокая, но надо держать в уме, что она будет такая не всегда", - сказал Яковлев, подчеркнув, что нужно максимально взвешенно подходить к этому решению и "не нужно зацикливаться только на льготных программах".
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
16:41 11.09.2024
 
Минфин рекомендовал россиянам не бояться брать ипотеку по рыночным ставкам

Яковлев: россияне не должны бояться брать ипотеку по рыночным ставкам

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, но им не подходят предлагаемые льготные условия, не должны бояться брать ипотеку даже по рыночным ставкам, ведь ключевая ставка, а за ней и рыночные, могут снизиться, и кредит, взятый ранее, можно рефинансировать, заявил директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев.
"За рамками уже именно льготных мер поддержки мы с вами неоднократно в ходе дискуссии сказали, что у нас высокие рыночные ставки, пройдет какое-то время, прежде чем они снизятся. Но мы, я и вы, все-таки исходим из того, что когда-то это произойдет, что эти ставки снизятся", - сказал Яковлев в интервью об условиях льготных ипотечных программ в подкасте "Легкие деньги" в эфире Первого канала.
"Почему я это говорю? Все-таки те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, но при этом не подпадает под те меры поддержки, которые на сегодняшний день действуют, они не должны бояться рыночной ипотеки даже по таким ставкам, которые есть сейчас", - отметил Яковлев.
Так, напомнил он, цикл высоких ставок уже был в 2015 году, тогда не было быстрого снижения, но при этом были рыночные кредиты по рыночным ставкам, люди их брали и обслуживали. Но как только ключевая ставка стала снижаться, а потом рыночные ставки, банки стали предлагать своим клиентам продукты по рефинансированию тех кредитов, которые были получены ранее по высоким ставкам.
При этом директор департамента привел в пример собственный опыт. "Я сам в те годы взял ипотеку по ставке порядка 15%, прошло полтора-два года, я платил кредит, который был у меня посчитан исходя из этой ставки, затем мне пришла смс от другого банка - причем не от моего, в котором у меня был взят кредит - что мы вам предодобрили ипотечный кредит по ставке уже порядка 9%", - рассказал Яковлев.
"Был уже похожий прецедент, и большинство людей рефинансировали свои кредиты уже под те ставки, которые формировались и были более выгодными. Здесь поэтому фактор какой – если действительно нужно купить жилье, вы понимаете, что ставка высокая, но надо держать в уме, что она будет такая не всегда", - сказал Яковлев, подчеркнув, что нужно максимально взвешенно подходить к этому решению и "не нужно зацикливаться только на льготных программах".
 
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