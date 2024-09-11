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В Минприроды оценили исчерпаемость крупных месторождений в России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минприроды оценили исчерпаемость крупных месторождений в России
В Минприроды оценили исчерпаемость крупных месторождений в России - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Минприроды оценили исчерпаемость крупных месторождений в России
В России почти исчерпаны крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:03+0300
2024-09-11T17:07+0300
экономика
месторождение
минприроды
геологоразведка
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В России почти исчерпаны крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Он отметил, что крупные и легко разрабатываемые месторождения почти истощены. Поэтому геологи вынуждены искать новые месторождения в более отдаленных и труднодоступных регионах, таких как Арктика, Дальний Восток и Сибирь. Несмотря на то, что эти регионы ещё мало изучены, они обладают большим потенциалом. На сегодняшний день геологически исследовано лишь 35% территории Дальнего Востока и 45% территории Сибири.Как отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, геологоразведка в России пока не развита в полной мере не из-за отсутствия объектов для исследования, а из-за необходимости увеличения финансирования.Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий, в России хватит примерно на 5–15 лет. Для обеспечения потребностей экономики необходимо наращивать объёмы геологоразведочных работ.
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месторождение, минприроды, геологоразведка
Экономика, месторождение, Минприроды, геологоразведка
17:03 11.09.2024 (обновлено: 17:07 11.09.2024)
 
В Минприроды оценили исчерпаемость крупных месторождений в России

Минприроды: крупные и легко открываемые месторождения в РФ почти исчерпаны

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В России почти исчерпаны крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Он отметил, что крупные и легко разрабатываемые месторождения почти истощены. Поэтому геологи вынуждены искать новые месторождения в более отдаленных и труднодоступных регионах, таких как Арктика, Дальний Восток и Сибирь.
Несмотря на то, что эти регионы ещё мало изучены, они обладают большим потенциалом. На сегодняшний день геологически исследовано лишь 35% территории Дальнего Востока и 45% территории Сибири.
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Как отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, геологоразведка в России пока не развита в полной мере не из-за отсутствия объектов для исследования, а из-за необходимости увеличения финансирования.
Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий, в России хватит примерно на 5–15 лет. Для обеспечения потребностей экономики необходимо наращивать объёмы геологоразведочных работ.
 
ЭкономикаместорождениеМинприродыгеологоразведка
 
 
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