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Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии
Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии - 11.09.2024, ПРАЙМ
Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии
Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:15+0300
2024-09-11T17:15+0300
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на федеральном портале нормативных актов. Там размещено уведомление о подготовке проекта о внесении изменений в постановление правительства РФ. "Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта… Возможность оформления проездных документов (билетов) с использованием единой биометрической системы", - говорится в материалах. Минтранс пишет, что в условиях развития цифровых технологий допускается возможность посадки пассажира в поезд на железнодорожной инфраструктуре с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии технической возможности у перевозчика. "Наряду с этим и оформление проездных документов (билетов) возможно с использованием единой биометрической системы", - пишет Минтранс в графе "Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования". Других деталей и подробностей не приводится. РИА Новости запросило комментарий Минтранса. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что протестировать посадку в поезд по биометрии предполагается в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом). Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно. РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет. Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в феврале 2024 года сообщал в интервью РИА Новости, что посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах".
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россия
РОССИЯ
17:15 11.09.2024
 
Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии

Минтранс готовит законопроект для оформления билетов на поезда по биометрии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на федеральном портале нормативных актов.
Там размещено уведомление о подготовке проекта о внесении изменений в постановление правительства РФ. "Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта… Возможность оформления проездных документов (билетов) с использованием единой биометрической системы", - говорится в материалах.
Минтранс пишет, что в условиях развития цифровых технологий допускается возможность посадки пассажира в поезд на железнодорожной инфраструктуре с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии технической возможности у перевозчика.
"Наряду с этим и оформление проездных документов (билетов) возможно с использованием единой биометрической системы", - пишет Минтранс в графе "Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования".
Других деталей и подробностей не приводится. РИА Новости запросило комментарий Минтранса.
Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что протестировать посадку в поезд по биометрии предполагается в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом).
Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно.
РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет.
Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в феврале 2024 года сообщал в интервью РИА Новости, что посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах".
 
РОССИЯ
 
 
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