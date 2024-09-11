https://1prime.ru/20240911/mintrans-851506061.html

Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии

Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии - 11.09.2024, ПРАЙМ

Минтранс подготовит проект оформления билетов на поезда по биометрии

Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:15+0300

2024-09-11T17:15+0300

2024-09-11T17:15+0300

россия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на федеральном портале нормативных актов. Там размещено уведомление о подготовке проекта о внесении изменений в постановление правительства РФ. "Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта… Возможность оформления проездных документов (билетов) с использованием единой биометрической системы", - говорится в материалах. Минтранс пишет, что в условиях развития цифровых технологий допускается возможность посадки пассажира в поезд на железнодорожной инфраструктуре с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии технической возможности у перевозчика. "Наряду с этим и оформление проездных документов (билетов) возможно с использованием единой биометрической системы", - пишет Минтранс в графе "Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования". Других деталей и подробностей не приводится. РИА Новости запросило комментарий Минтранса. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что протестировать посадку в поезд по биометрии предполагается в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом). Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно. РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет. Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в феврале 2024 года сообщал в интервью РИА Новости, что посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия