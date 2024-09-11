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Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками
Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками - 11.09.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками
Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников, сообщила... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:58+0300
2024-09-11T13:58+0300
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников, сообщила пресс-служба банка. "Альфа-банк первым среди игроков рынка запустил звонки из приложения для проверки корректности транзакций. Клиенты могут быть уверены, что им звонит сотрудник Альфа-банка, а не мошенник - звонок поступит прямо из приложения", - говорится в сообщении банка. Пресс-служба поясняет, что в случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую. У клиента есть выбор - принять звонок через приложение или позже – по телефону. Отмечается, что звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников, а функция доступна даже в роуминге за границей. "Мы первыми запустили такую технологическую инновацию в финансовой индустрии. Борьба с мошенниками - это важная часть заботы о клиентах. Банк обязан блокировать подозрительные операции в случае, если не удалось дозвониться для клиента при подозрительной транзакции. А звонки из приложения помогут клиентам повысить доверие к входящим звонкам от банка, улучшить статистику дозвонов и снизить число блокировок", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгения Винокурова. Ранее Альфа-банк запустил возможность верификации сотрудников банка при звонке. Если клиенту звонит сотрудник Альфа-банка, он может убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-банка уникальный одноразовый код. Клиент может попросить сотрудника назвать код - и таким образом верифицировать его. "Функция доступна в приложении на Android версии от 12.17. Звонок сотрудника доступен именно в мобильном приложении", - добавляет пресс-служба.
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россия, альфа-банк
РОССИЯ, Альфа-банк
13:58 11.09.2024
 
Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками

Альфа-банк начал звонить клиентам из приложения для борьбы с мошенниками

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников, сообщила пресс-служба банка.
"Альфа-банк первым среди игроков рынка запустил звонки из приложения для проверки корректности транзакций. Клиенты могут быть уверены, что им звонит сотрудник Альфа-банка, а не мошенник - звонок поступит прямо из приложения", - говорится в сообщении банка.
Пресс-служба поясняет, что в случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую. У клиента есть выбор - принять звонок через приложение или позже – по телефону. Отмечается, что звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников, а функция доступна даже в роуминге за границей.
"Мы первыми запустили такую технологическую инновацию в финансовой индустрии. Борьба с мошенниками - это важная часть заботы о клиентах. Банк обязан блокировать подозрительные операции в случае, если не удалось дозвониться для клиента при подозрительной транзакции. А звонки из приложения помогут клиентам повысить доверие к входящим звонкам от банка, улучшить статистику дозвонов и снизить число блокировок", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгения Винокурова.
Ранее Альфа-банк запустил возможность верификации сотрудников банка при звонке. Если клиенту звонит сотрудник Альфа-банка, он может убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-банка уникальный одноразовый код. Клиент может попросить сотрудника назвать код - и таким образом верифицировать его.
"Функция доступна в приложении на Android версии от 12.17. Звонок сотрудника доступен именно в мобильном приложении", - добавляет пресс-служба.
 
РОССИЯАльфа-банк
 
 
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