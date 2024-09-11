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В США оценили уровень нефтедобычи за неделю до 6 сентября
В США оценили уровень нефтедобычи за неделю до 6 сентября - 11.09.2024, ПРАЙМ
В США оценили уровень нефтедобычи за неделю до 6 сентября
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:41+0300
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2024-09-11T17:44+0300
сша
нефтедобыча
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,325 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
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сша, нефтедобыча
В США оценили уровень нефтедобычи за неделю до 6 сентября
Добыча нефти в США осталась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,325 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.
Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза