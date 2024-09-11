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Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома
Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома - 11.09.2024, ПРАЙМ
Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома
Норвегия отменила ограничения, введенные в отношении Турции в сфере товаров оборонной промышленности и двойного назначения, в том числе из сферы ядерной... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T18:28+0300
2024-09-11T18:28+0300
экономика
норвегия
турция
экспорт
оборона
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норвегия отменила ограничения, введенные в отношении Турции в сфере товаров оборонной промышленности и двойного назначения, в том числе из сферы ядерной энергетики и информационной безопасности, подтвердил норвежский МИД. Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что Норвегия сняла ограничения в отношении Турции, которые были введены в сфере оборонной промышленности в 2019 году.В МИД Норвегии сообщили, что правительство приняло решение о возобновлении экспорта товаров оборонной и двойного назначения в Турцию в целях поддержки военных операций.На сайте правительства Норвегии сообщается, что товары и технологии двойного назначения относятся к различным областям, включая ядерную энергетику, электронику, телекоммуникации, информационную безопасность, навигационное и аэрокосмическое оборудование.
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норвегия, турция, экспорт, оборона
Экономика, НОРВЕГИЯ, ТУРЦИЯ, экспорт, оборона
18:28 11.09.2024
 
Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома

МИД Норвегии подтвердил отмену ограничений экспорта в Турцию товаров оборонпрома

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норвегия отменила ограничения, введенные в отношении Турции в сфере товаров оборонной промышленности и двойного назначения, в том числе из сферы ядерной энергетики и информационной безопасности, подтвердил норвежский МИД.
Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что Норвегия сняла ограничения в отношении Турции, которые были введены в сфере оборонной промышленности в 2019 году.
Флаг Норвегии
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21 августа, 16:17
В МИД Норвегии сообщили, что правительство приняло решение о возобновлении экспорта товаров оборонной и двойного назначения в Турцию в целях поддержки военных операций.
На сайте правительства Норвегии сообщается, что товары и технологии двойного назначения относятся к различным областям, включая ядерную энергетику, электронику, телекоммуникации, информационную безопасность, навигационное и аэрокосмическое оборудование.
 
ЭкономикаНОРВЕГИЯТУРЦИЯэкспортоборона
 
 
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