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Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома

Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома - 11.09.2024, ПРАЙМ

Норвегия отменила ограничения в отношении Турции по экспорту оборонпрома

Норвегия отменила ограничения, введенные в отношении Турции в сфере товаров оборонной промышленности и двойного назначения, в том числе из сферы ядерной... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T18:28+0300

2024-09-11T18:28+0300

2024-09-11T18:28+0300

экономика

норвегия

турция

экспорт

оборона

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норвегия отменила ограничения, введенные в отношении Турции в сфере товаров оборонной промышленности и двойного назначения, в том числе из сферы ядерной энергетики и информационной безопасности, подтвердил норвежский МИД. Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что Норвегия сняла ограничения в отношении Турции, которые были введены в сфере оборонной промышленности в 2019 году.В МИД Норвегии сообщили, что правительство приняло решение о возобновлении экспорта товаров оборонной и двойного назначения в Турцию в целях поддержки военных операций.На сайте правительства Норвегии сообщается, что товары и технологии двойного назначения относятся к различным областям, включая ядерную энергетику, электронику, телекоммуникации, информационную безопасность, навигационное и аэрокосмическое оборудование.

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норвегия

турция

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норвегия, турция, экспорт, оборона