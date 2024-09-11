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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 11.09.2024, ПРАЙМ

Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 3 по 9 сентября подешевела на 5,6%, морковь - на 3,8%, а огурцы... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T19:11+0300

2024-09-11T19:11+0300

2024-09-11T19:11+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 3 по 9 сентября подешевела на 5,6%, морковь - на 3,8%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 3 по 9 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%. Помимо капусты и моркови, подешевели картофель (на 3,2%), столовая свекла (на 2,9%), яблоки (на 2,3%), репчатый лук (на 2,0%) и бананы (на 0,2%). При этом цены на огурцы выросли на 1,3%. Также снизились цены на сахар-песок (на 0,6%), маргарин (на 0,4%), гречневую крупу и смеси сухие молочные для детского питания (на 0,3%), мясо кур и овощные консервы для детского питания (на 0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,1%). "За период с 3 по 9 сентября 2024 г. цены изменились: на сметану +1,1%, молоко пастеризованное и масло сливочное +1,0%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,4%, рыбу мороженую, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, пшено, консервы фруктово-ягодные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,2% подорожали свинина, вареные колбасы, водка и поваренная соль, а говядина, сосиски, сардельки и вермишель на 0,1%.

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росстат, овощи, фрукты, цены