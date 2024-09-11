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В Кремле пообещали ответить на удары Украины по территории России
В Кремле пообещали ответить на удары Украины по территории России - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле пообещали ответить на удары Украины по территории России
Россия даст симметричный ответ на потенциальные удары Киевом дальнобойным оружием по ее территории, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:45+0300
2024-09-11T12:45+0300
2024-09-11T12:47+0300
вооружения
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия даст симметричный ответ на потенциальные удары Киевом дальнобойным оружием по ее территории, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он будет соответствующим", - сказал пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы.В этой связи Песков допустил, что западные союзники Украины уже прняли решение о снятии запрета на удары по России. По его словам, на текущий момент, вероятно, Запад посредством информационной кампании в СМИ пытаются формализовать это решение.Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
https://1prime.ru/20240911/udary-851497863.html
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россия, украина, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали ответить на удары Украины по территории России
Песков: Ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия даст симметричный ответ на потенциальные удары Киевом дальнобойным оружием по ее территории, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Он будет соответствующим", - сказал пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы.
В этой связи Песков допустил, что западные союзники Украины уже прняли решение о снятии запрета на удары по России. По его словам, на текущий момент, вероятно, Запад посредством информационной кампании в СМИ пытаются формализовать это решение.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России