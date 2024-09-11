https://1prime.ru/20240911/putin-851505420.html
Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний
Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний - 11.09.2024, ПРАЙМ
Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний
Российские компании работают эффективнее иностранных предприятий, рассказал президент России Владимир Путин. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:03+0300
2024-09-11T17:03+0300
2024-09-11T17:03+0300
россия
владимир путин
импортозамещение
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские компании работают эффективнее иностранных предприятий, рассказал президент России Владимир Путин.В этой связи глава государства отметил, что российский бизнес успешно замещает зарубежный на рынке в России."На ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.Ранее президент России заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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россия, владимир путин, импортозамещение
РОССИЯ, Владимир Путин, импортозамещение
Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний
Путин: российский бизнес действует подчас эффективнее иностранных компаний
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские компании работают эффективнее иностранных предприятий, рассказал президент России Владимир Путин.
В этой связи глава государства отметил, что российский бизнес успешно замещает зарубежный на рынке в России.
"На ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.
Ранее президент России заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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