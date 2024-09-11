https://1prime.ru/20240911/putin-851505420.html

Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний

Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний - 11.09.2024, ПРАЙМ

Путин сравнил эффективность российских и иностранных компаний

Российские компании работают эффективнее иностранных предприятий, рассказал президент России Владимир Путин. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:03+0300

2024-09-11T17:03+0300

2024-09-11T17:03+0300

россия

владимир путин

импортозамещение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357646_0:93:3085:1829_1920x0_80_0_0_420c407a74d8d4df1de699e6d38feef9.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские компании работают эффективнее иностранных предприятий, рассказал президент России Владимир Путин.В этой связи глава государства отметил, что российский бизнес успешно замещает зарубежный на рынке в России."На ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.Ранее президент России заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.

https://1prime.ru/20240911/ssha-851501300.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, импортозамещение