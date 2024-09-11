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Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции
Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции - 11.09.2024, ПРАЙМ
Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции
Ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции способствовали развитию отрасли. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:07+0300
2024-09-11T17:09+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции способствовали развитию отрасли. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин.По словам президента, на первом этапе ограничения привели к росту цен на сельхозпродукцию внутри страны, но затем они сыграли положительную роль в развитии отечественного сельского хозяйства.Путин отметил, что похожая тенденция наблюдается в российской промышленности. В то же время российский лидер подчеркнул, что ограничения на поставки российского сырья и товаров за рубеж не должны вредить российской экономике.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:07 11.09.2024 (обновлено: 17:09 11.09.2024)
 
Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции

Путин: ограничения на ввоз зарубежной сельхозпродукции помогли развитию отрасли

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции способствовали развитию отрасли. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, на первом этапе ограничения привели к росту цен на сельхозпродукцию внутри страны, но затем они сыграли положительную роль в развитии отечественного сельского хозяйства.
Путин отметил, что похожая тенденция наблюдается в российской промышленности. В то же время российский лидер подчеркнул, что ограничения на поставки российского сырья и товаров за рубеж не должны вредить российской экономике.
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