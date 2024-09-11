https://1prime.ru/20240911/putin-851505568.html

Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции

Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции - 11.09.2024, ПРАЙМ

Путин оценил результаты ограничений на ввоз зарубежной сельхозпродукции

Ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции способствовали развитию отрасли. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:07+0300

2024-09-11T17:07+0300

2024-09-11T17:09+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ограничения на импорт зарубежной сельхозпродукции способствовали развитию отрасли. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин.По словам президента, на первом этапе ограничения привели к росту цен на сельхозпродукцию внутри страны, но затем они сыграли положительную роль в развитии отечественного сельского хозяйства.Путин отметил, что похожая тенденция наблюдается в российской промышленности. В то же время российский лидер подчеркнул, что ограничения на поставки российского сырья и товаров за рубеж не должны вредить российской экономике.

https://1prime.ru/20240906/putin-851381748.html

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россия, владимир путин