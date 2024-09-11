https://1prime.ru/20240911/putin-851506657.html
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля - 11.09.2024, ПРАЙМ
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
Россия выступает в качестве мирового лидера по запасу многих видов сырья, но ей стоит подумать об ограничениях их экспорта. Такое предложение высказал... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:32+0300
2024-09-11T17:32+0300
2024-09-11T18:40+0300
россия
владимир путин
природные ресурсы
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия выступает в качестве мирового лидера по запасу многих видов сырья, но ей стоит подумать об ограничениях их экспорта. Такое предложение высказал российский президент Владимир Путин."Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья... По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель?"- сообщил Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства отметил, что российским властям стоит задуматься об ограничении урана, титана и никеля, но проконтролировать, чтобы эти ограничения не были во вред.Путин напомнил, что Россия располагает порядка 22 процентами от мировых запасов природного газа, почти 23 процентами от запасов золота, почти 55 процентами от мировых запасов алмазов.
https://1prime.ru/20240910/putin-851486213.html
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россия, владимир путин, природные ресурсы
РОССИЯ, Владимир Путин, природные ресурсы
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
Путин: России стоит подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия выступает в качестве мирового лидера по запасу многих видов сырья, но ей стоит подумать об ограничениях их экспорта. Такое предложение высказал российский президент Владимир Путин.
"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья... По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель?"- сообщил Путин во время совещания с членами правительства.
Глава государства отметил, что российским властям стоит задуматься об ограничении урана, титана и никеля, но проконтролировать, чтобы эти ограничения не были во вред.
Путин напомнил, что Россия располагает порядка 22 процентами от мировых запасов природного газа, почти 23 процентами от запасов золота, почти 55 процентами от мировых запасов алмазов.
Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС