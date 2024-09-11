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CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS - 11.09.2024, ПРАЙМ
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS
Украина уже использовала большую часть из нескольких сотен ракет большой дальности ATACMS, полученных от США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T10:27+0300
2024-09-11T10:27+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Украина уже использовала большую часть из нескольких сотен ракет большой дальности ATACMS, полученных от США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника."По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - сказано в сообщении телеканала.Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не исключает возможность разрешить Украине наносить удар вглубь российской территории, используя американские ракеты ATACMS.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США по-прежнему не поддерживают такие удары Украины, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить использование переданного Западом оружия ВСУ с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494035.html
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сша, украина, ракеты atacms
Вооружения, США, УКРАИНА, ракеты ATACMS
CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ATACMS
CNN: Киев уже использовал "большую часть" из "сотен" переданных ему ATACMS
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Украина уже использовала большую часть из нескольких сотен ракет большой дальности ATACMS, полученных от США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.
"По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - сказано в сообщении телеканала.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не исключает возможность разрешить Украине наносить удар вглубь российской территории, используя американские ракеты ATACMS.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США по-прежнему не поддерживают такие удары Украины, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить использование переданного Западом оружия ВСУ с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером.
В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ