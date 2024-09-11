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Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ
Решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России было принято, но в ближайшие дни о нем официально... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T22:32+0300
2024-09-11T22:32+0300
2024-09-11T22:45+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России было принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет, утверждает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. По информации, полученной Guardian от источников в британском правительстве, уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории РФ.Ранее Лондон разрешил Киеву применять эти вооружения в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипломатической миссии отметил, что заявления официальных лиц Великобритании по поводу использования Киевом переданных ему ракет Storm Shadow носят весьма общий характер. По словам дипломата, это даёт СМИ возможность трактовать их по-разному.Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь.Президент РФ Владимир Путин говорил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет в последствиях, когда говорят о планах Киева наносить удары по территории РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ответ России на новые удары по территории страны знают глава государства и военные. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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великобритания, ракеты, storm shadow, нато
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракеты, Storm Shadow, НАТО
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ
Guardian: Британия разрешит Киеву использовать Storm Shadow для ударов по России
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России было принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет, утверждает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По информации, полученной Guardian от источников в британском правительстве, уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории РФ.
Ранее Лондон разрешил Киеву применять эти вооружения в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипломатической миссии отметил, что заявления официальных лиц Великобритании по поводу использования Киевом переданных ему ракет Storm Shadow носят весьма общий характер. По словам дипломата, это даёт СМИ возможность трактовать их по-разному.
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет в последствиях, когда говорят о планах Киева наносить удары по территории РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ответ России на новые удары по территории страны знают глава государства и военные. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнем" обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.