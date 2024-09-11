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МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России - 11.09.2024, ПРАЙМ
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:41+0300
2024-09-11T12:41+0300
экономика
россия
мвф
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg.В агентстве отметили, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ является обязательством фонда и его членов. Представители МВФ ранее сообщили о намерении начать переговоры с российскими властями и провести личные беседы, но "экономическая нестабильность" в регионе затрудняет оценку.Ранее МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта, теперь прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год остается неизменным - 3,2%. В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.
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россия, мвф
Экономика, РОССИЯ, МВФ
12:41 11.09.2024
 
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России

Bloomberg: МВФ может впервые за два года подготовить доклад об экономике России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg.
В агентстве отметили, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ является обязательством фонда и его членов. Представители МВФ ранее сообщили о намерении начать переговоры с российскими властями и провести личные беседы, но "экономическая нестабильность" в регионе затрудняет оценку.
Ранее МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта, теперь прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год остается неизменным - 3,2%. В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.
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