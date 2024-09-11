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МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России

МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России - 11.09.2024, ПРАЙМ

МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:41+0300

2024-09-11T12:41+0300

2024-09-11T12:41+0300

экономика

россия

мвф

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg.В агентстве отметили, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ является обязательством фонда и его членов. Представители МВФ ранее сообщили о намерении начать переговоры с российскими властями и провести личные беседы, но "экономическая нестабильность" в регионе затрудняет оценку.Ранее МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта, теперь прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год остается неизменным - 3,2%. В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.

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россия, мвф