https://1prime.ru/20240911/rossiya-851498458.html
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России - 11.09.2024, ПРАЙМ
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:41+0300
2024-09-11T12:41+0300
2024-09-11T12:41+0300
экономика
россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_5a41ba52574073895f7da2e8970f1031.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает издание Bloomberg.В агентстве отметили, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ является обязательством фонда и его членов. Представители МВФ ранее сообщили о намерении начать переговоры с российскими властями и провести личные беседы, но "экономическая нестабильность" в регионе затрудняет оценку.Ранее МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта, теперь прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год остается неизменным - 3,2%. В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.
https://1prime.ru/20240911/avto-851497500.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f0b102c995920946543230f634b0afb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф
МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России
Bloomberg: МВФ может впервые за два года подготовить доклад об экономике России
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о возможности подготовки ежегодного доклада о состоянии российской экономики, передает
издание Bloomberg.
В агентстве отметили, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ является обязательством фонда и его членов. Представители МВФ ранее сообщили о намерении начать переговоры с российскими властями и провести личные беседы, но "экономическая нестабильность" в регионе затрудняет оценку.
Ранее МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта, теперь прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год остается неизменным - 3,2%. В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.
"Больше не нужен". Еще один флагман европейской экономики зашатался