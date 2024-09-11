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Курс рубля по итогам среды почти не изменился

Курс рубля по итогам среды почти не изменился - 11.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля по итогам среды почти не изменился

Рубль по итогам торгов среды снизился на 1 копейку относительно юаня, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T19:50+0300

2024-09-11T19:50+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился на 1 копейку относительно юаня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 12,69 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.38 мск дорожает на 2,43%, до 70,87 доллара за баррель. РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ Курс юаня в среду двигался в диапазоне 12,65-12,77 рубля, за день он снизился на 0,1%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 148 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В среду рубль на внебиржевом рынке в парах с долларом США и евро вернулся к снижению. Избыточная волатильность валютных курсов, которая наблюдалась двумя днями ранее, сошла на нет. Это подтверждает мысль о том, что на площадке были реализованы локальные интересы банков-участников рынка без влияния каких-либо новостей", — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Он добавляет, что рынок готовится к пятничному заседанию Банка России и наблюдает за инфляционными сигналами. "Глобально рубль слабеет на фоне падения цен на нефть, возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности, а также перспектив дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу, согласно которым покупки в промежутке с 6 сентября по 4 октября составят 8,2 миллиарда рублей в день, что в 7 раз больше, чем в августе", — комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Отступление рубля, которое мы видим в последнее время, в основном связано с усилившимся в начале месяца снижением нефтяных цен и сокращением валютных интервенций правительства. Кроме того, параллельно может расти спрос импортеров на иностранную валюту. Основной заслон девальвации обеспечивает жесткий курс ДКП, который, вероятно, будет подтвержден на предстоящем заседании Банка России", — рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Минфин РФ разместил в среду ОФЗ на аукционах на 97,9 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 320,9 миллиарда рублей. "Первоначально, объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов в третьем квартале 2024 года, составлял порядка 115,385 млрд руб., но после прошедших сегодня аукционов необходимый объем еженедельного размещения увеличился на 303,5% до 465,6 миллиарда рублей", — прокомментировал Александр Ермак из БК "Регион". ПРОГНОЗЫ Буйволов считает, что до конца недели биржевой курс юаня будет находиться в диапазоне 12,5-12,9 рубля, официальный курс доллара может двигаться на уровне 90-92, пары могут тяготеть к верхним границам указанных коридоров. Федосов полагает, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 12,5-13 рублей, доллар США может торговаться в интервале 90-93 рубля, евро — в коридоре 99-102 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рубль, мосбиржа